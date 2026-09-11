¿Por qué Alexis Vega no fichó por el fútbol de Europa en su tiempo?

Desde su retorno al club, Alexis Vega ha sido clave para que el Toluca esté formando una era ganadora al por mayor. Sin embargo, siempre estará esa espina en su carrera de no poder ir al mejor fútbol del planeta, el de Europa.

Siendo claros, en su momento Alexis tuvo oportunidades sobre la mesa. Una en concreto la del Espanyol de Barcelona. El mexicano estuvo a nada de partir a LaLiga, sin embargo, una lesión que bien pudo evitar, frenó su traspaso a España.

¡Una lesión impidió su SUEÑO europeo! 🇲🇽💔



Alexis Vega reveló que estuvo a nada de ser fichado por el Espanyol de Barcelona cuando todavía jugaba en Chivas, pero una lesión de rodilla justo un partido antes de viajar echó abajo todo. 🇪🇸



"No Veguita, no juegues vs San Luis" 😭 pic.twitter.com/F8Lshh8naw — Futbol Total (@futboltotal) September 10, 2026

La verdad no he tenido muchas propuestas para ir al futbol de Europa. Una vez estuve a nada de llegar al Espanyol, ya tenía un acuerdo cerrado con ellos cuando estaba en Chivas. Mi representante me dijo que si quería que ya no fuera a San Luis, que viajara a Barcelona a presentar exámenes médicos y yo, por estar con mis compañeros y jugar mi último partido, dije que quería viajar. Me lesiono la rodilla. Alexis Vega

Pese a la lesión, Vega afirma que la directiva del Espanyol tenía la firme intención de promover su llegada al club. Para su mala fortuna el fichaje no se concretó dentro de lo esperado.

Los doctores del Espanyol me dijeron que no veían nada grave y me querían llevar así. La última palabra la tenía el dueño, que quería que llegara, me pusiera los zapatos y jugara. Alexis Vega

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Maria Lysaker/GettyImages

A manera de conclusión, Vega afirma que no lamenta que dicho traspaso no se firmara. Esto, le permitió regresar al club que le vio nacer, en Toluca, con quienes ha firmado dos años históricos para la institución y para el mismo Alexis.

La vida me tenía preparado algo más bonito, regresar a casa para conquistar más títulos con el equipo de mis amores. Me gustaría ser una leyenda, ganar más campeonatos. Alexis Vega

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