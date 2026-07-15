Por qué Argentina usará la camiseta azul ante Inglaterra y cómo decide la FIFA qué uniforme utiliza cada selección

Este miércoles 15 de julio es el turno de la segunda semifinal del Mundial 2026. Tras la victoria de Francia/España el martes, hoy será el día del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra, en la ciudad de Atlanta.

Los sudamericanos saldrán al campo con su uniforme alternativo azul oscuro. La decisión fue confirmada por la FIFA después de que la AFA solicitara utilizar la segunda equipación en un partido cargado de historia y simbolismo. Inglaterra, que figura como Equipo A del encuentro, vestirá completamente de blanco.

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

La elección despertó inmediatamente el recuerdo de México 1986, cuando la albiceleste utilizó una camiseta azul ante el mismo rival en uno de los encuentros más célebres de la historia de los Mundiales.



Sin embargo, detrás de la indumentaria que utiliza cada equipo no existe solamente una cuestión emocional o una elección estética: la FIFA analiza los colores disponibles y realiza una designación oficial antes de cada partido.

¿Por qué Argentina usará la camiseta azul contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026?

La AFA presentó un pedido formal para disputar la semifinal con el uniforme alternativo y recibió la aprobación de la FIFA. De esta manera, Argentina utilizará camiseta azul oscura, pantalón negro y medias negras, mientras que Inglaterra jugará con un conjunto completamente blanco.

La combinación garantiza una diferenciación clara entre ambos equipos, por lo que no existe un conflicto reglamentario de colores. Pero la solicitud argentina también posee una evidente carga histórica: la camiseta azul está vinculada a dos de los triunfos más recordados de la Selección frente a Inglaterra en Copas del Mundo.

Argentina ya había utilizado su actual uniforme alternativo durante la fase de grupos del Mundial 2026, en la victoria ante Jordania. Sin embargo, enfrentar nuevamente a Inglaterra vestida de azul le aporta a la elección una dimensión completamente diferente.

¿Quién decide qué camiseta usa cada selección en el Mundial?

La decisión final corresponde a la FIFA. Las federaciones presentan y registran sus diferentes uniformes antes del torneo, pero la organización determina qué combinación utilizará cada equipo en cada encuentro.

La evaluación no se limita a las camisetas. También comprende:

-el pantalón y las medias de ambos equipos;

-los uniformes de los dos arqueros;

-la vestimenta del cuerpo arbitral;

-la visibilidad de los números y nombres;

-el contraste que ofrecen las equipaciones durante la transmisión.

La FIFA publica las designaciones cromáticas para los partidos, aunque estas pueden quedar sujetas a modificaciones hasta la reunión de coordinación realizada el día anterior al encuentro. Para las rondas eliminatorias, las combinaciones se confirman una vez definidos los cruces

El recuerdo de la camiseta azul de México 1986

El antecedente más emblemático corresponde a los cuartos de final del Mundial de México 1986. Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca con los dos goles más famosos de la carrera de Diego Maradona: la Mano de Dios y el posteriormente denominado Gol del Siglo.

1986 FIFA World Cup Quarter Final England v Argentina | David Cannon/GettyImages

En aquella ocasión, Argentina también utilizó una camiseta azul frente al uniforme blanco del conjunto inglés. Aquella prenda terminó convertida en una pieza histórica, no solo por el resultado sino también por las circunstancias en las que fue preparada antes del partido.

La similitud de colores entre aquella camiseta y la indumentaria alternativa actual convirtió rápidamente el uniforme elegido para la semifinal de 2026 en una especie de amuleto entre los aficionados argentinos. La propia AFA ha destacado a lo largo del torneo el valor de las camisetas como símbolos de identidad y memoria colectiva

El otro antecedente frente a Inglaterra: Francia 1998

México 1986 no es el único recuerdo favorable. Argentina también vistió de azul cuando enfrentó a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

Aquel encuentro terminó 2-2 después del tiempo suplementario y se definió mediante una tanda de penales. La Selección se impuso 4-3 y avanzó a los cuartos de final, en otro partido inolvidable marcado por la expulsión de David Beckham y el penal decisivo convertido por Carlos Roa.

David Beckham Of England During The 1998 World Cup Second Round Match Against Argentina | Mirrorpix/GettyImages

Por eso, para una parte del público argentino, vestir de azul ante Inglaterra tiene una asociación inevitable con dos clasificaciones mundialistas históricas. Eso no significa que la camiseta pueda influir en el resultado, pero sí explica la enorme carga simbólica que rodea la decisión