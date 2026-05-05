¿Por qué Armando González es aficionado del Atlético de Madrid?

Armando González está en vías de dar el salto a Europa. Se entiende que luego de la Copa del Mundo, la estrella de las Chivas podrá partir al mejor fútbol del planeta.

Uno de los mercados que le tiene en la mira es el de LaLiga. Siendo el caso, González fue cuestionado por el Diario Sport sobre su gusto por el fútbol español y el mexicano no ocultó su cercanía con la causa del Atlético de Madrid.

HORMIGA GONZÁLEZ REVELÓ POR QUÉ ES AFICIONADO DEL ATLÉTICO DE MADRID 🤯



El goleador de Chivas aseguró que gracias a su padre y al estilo aguerrido del Cholo Simeone es fan del conjunto rojiblanco.



Vía: Sport #CentralFOX https://t.co/3Yn1p6WELj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 4, 2026

Me vas a comprometer, pero yo le voy al Atlético de Madrid, porque mi papá pasó un tiempo allá en Madrid y nos traía muchas cosas del Atlético a mí y a mi hermano. Me gustó mucho y me gustaba también mucho el estilo del 'Cholo' Simeone, de la entrega, de la lucha, de nunca rendirse, de ir partido a partido. Entonces, eso también me gusta mucho. Armando González

Más allá de ese cariño por el cuadro de la capital, González abiertamente estaría feliz de poder seguir su carrera en el Barcelona.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido. Lo intentaría (después del Mundial ir a Europa), porque es un sueño que tengo. Pero si no se da, no pasa nada, seguiré trabajando. Y si se da, estaré muy agradecido. Todo depende de seguir enfocado en el día a día. Armando González

Para concluir, el atacante compartió su sueño de jugar en la mejor competición de clubes del planeta, la Champions League.

Aquí en México todos sabemos lo que es la Champions, y jugarla creo que es uno de mis grandes sueños y objetivos, poder jugar esa competición tan bonita. Seguimos el torneo en México como no tienes idea, todos la veíamos hasta en la escuela, porque en México, cuando es la Champions, son horas antes acá en México, pues estás en la escuela. Entonces me acuerdo de que la veíamos en la escuela o ahorita la vemos saliendo de entrenar. Entonces, ver las Champions aquí en México también es muy importante, y todos sabemos lo que significa, y es uno de mis objetivos y sueños poder jugar esa competición.