¿Por qué Armando González ha llamado la atención en Barcelona?

Posiblemente desde Javier Hernández, Armando González es el centro delantero mexicano más prometedor formado de origen dentro de la Liga MX. Es cierto que en el camino han aparecido otros como Raúl Jiménez o Santiago Giménez. Sin embargo, ninguno con los registros de gol que hoy tiene el vigente campeón de goleo.

Dicho rendimiento superlativo ha hecho que Armando se abra mercado dentro de Europa con miras al mercado de verano. Uno de los clubes que meses atrás fue relacionado con el mexicano es el Fútbol Club Barcelona, equipo tiene datos sobre el atacante que sorprenden a más de uno en el cuadro culé.

Es el 9 de Milito, lo comparan con Lamine Yamal y ya lo busca Barcelona - TyC Sports https://t.co/qcKG9STie4 — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2026

El Diario Sport reporta que a nivel interno del Barcelona tienen reportes muy positivos sobre Armando. Uno de ellos y el que más llama la atención es su registro de goleo en lo que va de la temporada, es decir, de verano de 2025 hasta el verano del año en curso.

Armando es el futbolista sub-23 con más goles en el mundo en lo que va de curso. Por detrás de él hay un nombre de mucho poder y con relación directa con el Barcelona: Lamine Yamal.

FBL-MEX-MONTERREY-GUADALAJARA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Armando es el único jugador en el planeta aún con etiqueta de "juvenil", que puede superar los registros de gol de Lamine, un segundo lugar en la pasada batalla por el Balón de Oro.

Este registro ha levantado todavía más el foco que ya había de parte del Barcelona en el '9' de las Chivas. Este no es un hecho menor, pues para nadie es secreto que el "Rebaño" buscan delantero parael próximo verano.

González no está ni cerca de ser la primera opción del Barcelona. Sin embargo, el hecho de estar en el foco de un club de este nivel, debe ser muy alentador para el futuro inmediato del jugador, mismo que, luego de la Copa del Mundo apunta a estar en Europa.

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