¿Por qué Christian Pulisic no es el capitán de la selección estadounidense para el Mundial?

Christian Pulisic ha sido apodado "Capitán América", entre muchos otros sobrenombres, a lo largo de su carrera como uno de los mejores futbolistas nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, no será el capitán de la selección masculina de Estados Unidos en casa este verano.

Después de haber lucido el brazalete de capitán —el símbolo distintivo de la capitanía en el fútbol— 29 veces en sus 84 apariciones con la selección nacional de Estados Unidos. Se le retiró la oportunidad antes del Mundial de 2026 en favor del veterano defensa central Tim Ream.

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, señaló a Ream, de 38 años y con 80 partidos internacionales, como el líder del grupo para la Copa del Mundo que se celebrará conjuntamente con Estados Unidos, optando por el jugador con la voz más veterana en lugar del que acapara más atención mediática.

“Tim es mi capitán, es el capitán de la selección nacional de Estados Unidos”, dijo Pochettino tras nombrar a Ream para el puesto. “Tiene la experiencia, tiene la capacidad para ser el líder que queremos. Un líder positivo”.

Si bien algunos capitanes son elegidos mediante votación del equipo, Pochettino optó por otorgarle la capitanía a Ream a su propia discreción, ya que el defensa del Charlotte FC y exdefensor de la Premier League ha desempeñado un papel clave en sus esquemas defensivos desde que Pochettino asumió el cargo en 2024.

“Estoy muy agradecido de que esté con nosotros. Es un gran capitán, no solo en el campo, sino, lo que es más importante, fuera de él”, añadió Pochettino. “Para mí, una de las cosas más importantes es conectar con los jugadores, a través de los que tienen más experiencia. Es increíble, tenemos mucha suerte de contar con un jugador como él, con su personalidad, que ayuda a los jóvenes a progresar”.

¿Importa tener un capitán en el fútbol?

FBL-WC-2026-US-SQUAD | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

Los capitanes en el fútbol han sido un pilar fundamental del juego europeo, y las estrellas suelen mantener el rol durante años e incluso décadas. En Estados Unidos, sin embargo, este honor no se percibe de la misma manera, y tanto Pulisic como Ream y Tyler Adams han lucido el brazalete de capitán durante su etapa en la selección nacional.

“Al fin y al cabo, seguimos siendo un equipo entero el que tiene que salir al campo, y todos somos una familia, como hermanos”, declaró el centrocampista Weston McKennie a The Athletic . “Nos queremos como a una familia, no importa a quién le pongan el brazalete de capitán, todos vamos a salir a luchar igual”.

En el fútbol, ​​el capitán es responsable del saludo previo al partido y del sorteo inicial, y constituye la principal vía de contacto con el árbitro, un rol que en el fútbol moderno es prácticamente invisible, ya que muchos jugadores interactúan directamente con los oficiales.

Sin embargo, Pulisic aún podría tener momentos de liderazgo en la Copa del Mundo. A diferencia de muchos otros deportes, un capitán debe estar en el campo en todo momento, lo que significa que si Ream no está entre los jugadores, otro jugador —posiblemente Pulisic— tendría que ejercer como capitán.