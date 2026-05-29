¿Por qué el Barcelona fichó a Anthony Gordon en lugar de Marcus Rashford?

El Barcelona no perdió el tiempo. Tan solo unos días después de finalizar LaLiga 2025-26, cerró un acuerdo con el Newcastle United por Anthony Gordon.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

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Se espera que el extremo inglés se convierta en jugador del Barcelona muy pronto, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes por un traspaso de 81,6 millones de dólares. Al parecer, no hubo problemas con las condiciones personales, y solo quedan pendiente los trámites administrativos.

Una consecuencia obvia del traspaso es el futuro de Marcus Rashford. El delantero del Manchester United jugó a préstamo en el Barcelona durante la temporada 2025-26 y esperaba que el club ejerciera la opción de compra estipulada en el acuerdo original, el cual lo valoraba por debajo de su precio en el mercado.

El conjunto azulgrana se ha mostrado reacio a hacerlo desde hace tiempo. La decisión de gastar más del doble en Gordon, quien llega en la misma posición, sorprendió a muchos aficionados.

Gordon parece encajar bien en el fútbol europeo. Esta temporada participó en 12 goles en 12 partidos en la UEFA Champions League, en comparación con solo ocho en 26 encuentros de la Premier League. El jugador nacido en Liverpool también anotó contra el Barcelona en la fase de liga, en uno de los tres partidos contra el club al que ahora se unirá.

La amortización impulsa la toma de decisiones del Barcelona

Pero el fichaje de Gordon tiene una lógica financiera, y la clave es la amortización: distribuir el costo del fichaje y el pago del salario del jugador a lo largo de la duración de su contrato.

El Barcelona podría haber gastado solo 35 millones de dólares en fichar a Rashford de forma permanente, pero un salario anual más alto y un contrato más corto probablemente no habrían hecho que el jugador de 28 años resultara significativamente más barato para el vigente campeón de LaLiga. El acuerdo le pagará a Gordon un poco menos de lo que se cree que Rashford cobraba durante su cesión, y, además, distribuye el precio del traspaso en dos años más.

Por esa razón, según se informa, Rashford esperaba que el Barcelona le ofreciera un contrato de cinco años con un salario menor, si eso significaba reducir el gasto anual del club para que pudiera quedarse.

Tal como están las cosas, el gasto anual no va a variar mucho. Sin embargo, en Gordon, el Barcelona tiene un jugador similar, tres años más joven y con gran margen de mejora. Los catalanes también podrían vender a Gordon en tres o cuatro años, mientras que una inversión realizada en Rashford ahora podría perderse casi por completo para el 2029.

El futuro de Rashford está en otro lugar

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El fichaje de Rashford por el Barcelona aún no se ha descartado formalmente, y, según se informa, el jugador mantiene la esperanza hasta que eso suceda. Pero un directivo anónimo del club, citado por The Athletic, afirma que el acuerdo ahora es "más complicado" que antes de la llegada de Gordon.

Las opciones de Rashford parecen ser su reincorporación al Manchester United, que necesita un atacante izquierdo, o fichar por un nuevo club, ya sea en Inglaterra o en el extranjero por segunda vez en su carrera.

Podrían ser opciones viables el Aston Villa, el Chelsea, el Newcastle United, el Bayern Múnich y el AC Milan.

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