El FC Barcelona rechazó la opción de volver al Camp Nou en este fin de semana, a pesar de que LaLiga le había otorgado el permiso para regresar a su estadio, pero con un aforo reducido.

El Barça anunció que iban a regresar al Camp Nou para el inicio de la corriente temporada, pero las autoridades negaron la vuelta del equipo, preocupados por temas de seguridad en el estadio para los aficionados blaugranas.

El regreso del cuadro catalán a su casa se ha ido posponiendo una y otra vez, pero finalmente llegó el permiso para disputar partidos con un aforo máximo de 25.991 aficionados, en la tribuna principal y detrás de la portería sur.

A look at the new, under-construction Camp Nou 🏟️ pic.twitter.com/MdvCDtQqCs — B/R Football (@brfootball) September 23, 2025

Sin embargo, el club no quiere volver con un aforo tan reducido y confirmaron que retrasarán el regreso para abrir otras zonas en el recinto y que los aficionados puedan sentirse cómodos.

Jugar en Montjuic, que ha servido de escenario alterno para el Barça, le da más ingresos al equipo que jugar con un aforo reducido en el Camp Nou.

El Barça está intentando que el aforo aumente a unos 45.401 espectadores, y solo en ese momento el club considerará volver al Camp Nou.

Según el diario AS, la situación para el Barcelona es siguiente: mientras el equipo juega en el Estadio Olímpico Lluís Companys, puede atraer a más de 55.000 espectadores, lo que genera mucho más dinero que los 25.991 permitidos actualmente en el Camp Nou.

“Esperamos que la Fase 1B, que permitiría acoger a 47.000 espectadores, sea aprobada pronto, porque las obras ya están terminadas y solo falta la obtención de permisos y la validación del proyecto, que es más sencilla que la fase ya aprobada”, declaró la vicepresidenta del Barcelona, Elena Fort, a RAC1.

Cuando le preguntaron por una fecha objetivo, Fort añadió: “Cualquier fecha sería buena, porque lo que queremos es volver, pero finales de noviembre, ya sea contra el Athletic o el Getafe, coincidiendo con el 126.º aniversario del club, sería un gran partido para hacerlo.”