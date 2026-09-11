¿Por qué el FC Barcelona no ejerció la opción de compra por Marcus Rashford?

El director deportivo del FC Barcelona ha elogiado a Anthony Gordon, fichaje estival, señalando que encaja mucho mejor en el equipo de Hansi Flick que Marcus Rashford. El atacante, que esta temporada ha regresado al Manchester United, completó una campaña fructífera en el Camp Nou en la 2025/26: registró 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones y conquistó los títulos de LaLiga y la Copa del Rey.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Sin embargo, el Barça sorprendió a muchos al decidir no ejercer la opción de compra por el jugador de 28 años al finalizar su cesión de una temporada, cuyo precio se había fijado en solo 35 millones de euros, y optar en su lugar por fichar a Gordon, compañero de Rashford en la selección inglesa y una opción más costosa.

Gordon, de 25 años, acabó fichando por el Barcelona por unos 80 millones de euros, incluyendo variables, y ha tenido un impacto inmediato en el club, repartiendo cuatro asistencias en otros tantos partidos durante un inicio de temporada 2026/27 en el que el equipo se mantiene invicto.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Deco elogió la compatibilidad del estilo de Gordon con el Barça y reveló que la decisión se basó en buscar a un jugador que aportara mayor "intensidad" en ataque: "Estamos muy agradecidos a Rashford. Aportó mucho la temporada pasada, pero nuestra idea de juego encaja mejor con el perfil de Anthony. Su estilo se ajusta a lo que busca el entrenador", declaró el portugués a la emisora ​​de radio catalana RAC1 al comparar a ambos extremos.

"En el caso de Gordon, vimos que era una de las piezas que necesitábamos. Cuando Raphinha no estaba en el campo, el equipo perdía energía, y con él podíamos solucionar eso. La gran ventaja fue que el jugador quería venir y pudo ejercer presión (en el Newcastle)", agregó.

Y añadió: "Teníamos muy claro lo que buscábamos. Necesitábamos más intensidad. Analizamos a muchos extremos. Fichar a alguien de la Premier League es casi imposible, pero (Flick) tenía claro lo que quería y trabajamos en la operación a partir de ahí".

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Caparros/GettyImages

Los comentarios de Deco pueden percibirse como un duro golpe para Rashford, quien anteriormente ha sido criticado por su intensidad y esfuerzo en ataque.

Después de que el Barcelona decidiera no concretar su fichaje de forma permanente, las opciones de destino para el internacional inglés, que percibe un salario de unos 440.000 dólares semanales, se redujeron drásticamente. Según los informes, hubo acercamientos al United durante el mercado de fichajes, incluido uno por parte del Fenerbahçe, gigante de la Süper Lig turca, pero finalmente el interés no prosperó.

Desde entonces, Rashford se ha reincorporado al primer equipo del United esta temporada, siendo titular en dos ocasiones bajo las órdenes de Michael Carrick hasta la fecha. No obstante, persisten las dudas sobre su futuro a largo plazo.

"Aporta mucho al grupo; es algo evidente. Lo conozco desde hace tiempo. No estaba aquí cuando regresé, y ahora sí lo está. Creo que está aprovechando al máximo esta situación, tanto para nosotros como para él mismo, al tener la oportunidad de estar aquí. Es uno de los nuestros. Está viviendo su sueño: jugar aquí, intentar triunfar y ganar títulos", declaró Carrick, entrenador del United, sobre Rashford en agosto, tras la victoria por 5-2 ante el Ipswich.

"Más allá de lo que haya sucedido, creo que, como parte de la dinámica del club, hubo jugadores que tal vez iban a marcharse pero no lo hicieron. Lo importante siempre es qué haces a continuación y cuáles son tus intenciones. Debo decir que ha estado fantástico desde su regreso, y fue estupendo verlo hoy en el campo con nosotros. Marcus es como un fichaje nuevo", cerró.

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