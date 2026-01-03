De acuerdo con reportes recientes en los medios de comunicación, el Real Madrid está esperando ofertas oficiales de la Saudi Pro League antes de tomar una decisión sobre el futuro de Antonio Rüdiger.

Rüdiger, quien se unió al Real Madrid en 2022 como agente libre procedente del Chelsea, se encuentra en los últimos seis meses de su contrato con el equipo español. Se ha especulado ampliamente que los merengues no tienen planes de renovar al central de 32 años, dada su edad, su largo historial de lesiones y su declive en forma.

Sin embargo, Fabrizio Romano informa que el club no está tomando decisiones precipitadas con respecto al veterano. Rüdiger y el 15 veces campeón de la Champions League están en la misma página, con el jugador dispuesto a esperar hasta el final de la temporada para determinar el siguiente capítulo de su carrera.

La decisión final podría recaer en la Saudi Pro League, que sigue muy interesada en el internacional alemán. Una oferta cuantiosa de equipos como el Al Hilal o el Al Nassr podría convencer a Rüdiger de dejar la capital española, lo que haría que el Real Madrid decidiera por ellos.

Aun así, a partir de enero, la atención se centra en la temporada 2025-26, tanto para el Real Madrid como para Rüdiger. Con tantas lesiones que vuelven a afectar a la zaga blanca, Xabi Alonso necesita al exjugador del Chelsea más que nunca si quiere arrebatarle el título de LaLiga al Barcelona.

El futuro de David Alaba en el Real Madrid ya está decidido

Las lesiones han dificultado los últimos años de David Alaba en el Real Madrid | Severin Aichbauer/GettyImages

A diferencia de Rüdiger, su compañero el central David Alaba, quien también está en los últimos seis meses de su contrato, no tiene que esperar hasta el final de la temporada para conocer su futuro en el Real Madrid.

Romano informa que no hay ninguna negociación para extender el contrato del austriaco. Se espera que, al llegar el mercado de fichajes de verano, Alaba abandone la capital española como agente libre.

La noticia no sorprende dado el astronómico salario del defensa: Alaba gana 22,5 millones de euros al año en el Real Madrid y solo ha jugado 31 partidos en las dos últimas temporadas. En la campaña 2025-26, solo ha disputado cuatro partidos.

Los Blancos tienen la vista puesta en fichar este verano a un jugador que signifique una mejora considerable con respecto a Alaba. El central del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, y la estrella del Crystal Palace, Marc Guéhi, siguen encabezando la lista de deseos del club.