¿Por qué el regreso de Luis Enrique al Real Madrid es imposible?

La clasificación del París Saint-Germain a otra final de la UEFA Champions League, la segunda consecutiva, vuelve a instalar el nombre de Luis Enrique entre los técnicos más influyentes del fútbol europeo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Con el español, el conjunto parisino encontró identidad, agresividad y una estructura competitiva que lo devolvió al máximo escenario competitivo y, si logra conquistar el título en la definición ante el Arsenal en Budapest, quedará aún más asentado el gran momento deportivo del entrenador.

En esa misma línea, y en medio de la búsqueda de una reestructuración en el Real Madrid, su nombre inevitablemente reaparece entre las opciones a considerar en la conducción. Fue futbolista del club, conoce el peso del escudo y tiene la jerarquía suficiente para asumir un desafío de semejante magnitud. Pero la historia va por otro lado.

Luis Enrique turns 56 today and is still chasing history. But how well do you know the Spanish coach? 🤯🇪🇸 pic.twitter.com/fferhi4Bhk — LiveScore (@livescore) May 8, 2026

Un pasado que dejó heridas abiertas

Luis Enrique vistió la camiseta del Madrid entre 1991 y 1995. Disputó más de 200 partidos y ganó una Liga, aunque nunca terminó de sentirse plenamente reconocido por el entorno del club. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 1996. Tras finalizar su vínculo en el Bernabéu, tomó una decisión que cambió para siempre su relación con el madridismo y firmó como jugador del FC Barcelona.

Su salto al máximo rival lo convirtió en una figura incómoda de la historia para gran parte de la afición blanca.

De exmadridista a símbolo del Barcelona

En Cataluña no tardó en transformarse en referente y durante ocho temporadas defendió la camiseta azulgrana, fue capitán y construyó una identidad deportiva profundamente ligada al club. Sus goles en los clásicos y sus festejos intensos en el Santiago Bernabéu alimentaron una distancia que con el tiempo se volvió irreversible.

FC Barcelona Training Session | NurPhoto/GettyImages

A su vez, esa brecha se profundizó todavía más cuando regresó al Barcelona como entrenador en 2014. Apenas un año después conquistó el triplete y reforzó definitivamente su condición de ídolo culé. Incluso en su etapa frente a la selección española, algunos sectores vinculados al madridismo cuestionaron decisiones que interpretaron como una señal de lejanía con el merengue.

Hoy, aunque su nombre pueda aparecer en cualquier lista de candidatos, el contexto emocional y simbólico pesa demasiado. Luis Enrique ya bromeó alguna vez con esa posibilidad, pero dejó en claro que romper ese récord no entra en sus planes. Por presente, capacidad y experiencia, podría dirigir al Real Madrid, pero por historia, es casi imposible que suceda.

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