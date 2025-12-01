¿Por qué juegan el FC Barcelona y el Real Madrid partidos de LaLiga entre semana?

LaLiga enfrentará en las próximas horas a los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principios de enero. El Barcelona - Atlético de Madrid se jugará este próximo martes 2 de diciembre a las 21hs (ESP) en el Camp Nou, y con un equipo de Hansi Flick que llega con buenas sensaciones, habiendo dejado atrás su crisis futbolística y con la posibilidad de estirar los puntos de diferencia en el liderato.



De perder será su rival quien llegue a la cima y, si empatan, los culés le darán la posibilidad al Real Madrid de retomar el primer puesto.

RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Luego de este gran partido, este miércoles 3 de diciembre a las 19hs (ESP), se disputará el Athletic Club - Real Madrid en San Mamés, donde los de Xabi Alonso buscarán volver al triunfo.

Como en cada temporada de LaLiga, cuando se arma el calendario completo de la competición, se encarga de emparejar en la jornada 19 a los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, que se jugará entre el 7 y el 11 de enero del año próximo en Riad, Arabia Saudita.

Real Madrid v Barcelona - Spanish Super Cup | Anadolu/GettyImages

Estos cuatro equipos, emparejados entre sí a propósito, adelantan sus partidos de la jornada 19, que se disputará justamente ese fin de semana del 11 de enero, con el fin de liberar esos días para viajar a Riad y disputar la Supercopa, sin que queden partidos sin jugarse para ese momento.

Además, estos cuatro equipos de la Supercopa están exentos de jugar las dos primeras rondas de la Copa del Rey, por lo que entran directamente en octavos de final, lo cual les permite disputar sus encuentros de la jornada 19 a principios de diciembre, en simultáneo al momento cuando se juega la segunda ronda copera, con varios equipos del ascenso español y ya otros de Primera División de LaLiga.

