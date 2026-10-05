¿Por qué Lamine Yamal no está nominado al Golden Boy 2026?

Lamine Yamal vuelve a ocupar un lugar destacado en la clasificación del Golden Boy 2026, aunque el futbolista del FC Barcelona no puede ser elegido como ganador: las reglas del premio organizado por el diario italiano Tuttosport no permiten que un jugador reciba el reconocimiento en más de una ocasión.

Yamal ya fue distinguido como Golden Boy en 2024, cuando se convirtió en el ganador más joven de la historia del galardón. Por eso, pese a que todavía cumple con el requisito de edad y continúa siendo una de las grandes figuras jóvenes del fútbol europeo, su posición en el ranking funciona únicamente como referencia para medir su rendimiento.

Su protagonismo con el azulgrana y la selección española lo mantiene entre los futbolistas sub-21 más destacados del continente. Sin embargo, su brillante presente no puede traducirse en un segundo galardón.

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🇪🇸 Pau Cubarsí

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery

🇨🇮 Yan Diomandé

🇭🇷 Luka Vušković

🇩🇰 Victor Froholdt

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Myles Lewis-Skelly

🇧🇷 Rayan

🇳🇱 Jorrel Hato

🇩🇪 Lennart Karl

🇧🇷 Estêvão

🇧🇷 Endrick

🇫🇷 Junior Kroupi

🇦🇷… pic.twitter.com/bsCIApZBf1 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 5, 2026

Cubarsí toma el primer lugar

En la primera lista de 100 candidatos publicada por Tuttosport, Yamal, de 19 años, ocupaba el primer puesto, seguido por Warren Zaïre-Emery y Pau Cubarsí, mientras que Yan Diomande completaba el cuarto lugar. Sin embargo, el rendimiento durante el año modificó las posiciones y el defensor del Barcelona terminó asaltando el liderazgo.

Cubarsí disputó los ocho partidos de España en el Mundial 2026 y fue elegido mejor jugador joven del torneo, un reconocimiento que terminó de potenciar sus opciones. Con Yamal imposibilitado de repetir el galardón, el zaguero azulgrana se convirtió en el principal candidato elegible para quedarse con el Golden Boy.

Su presencia en lo más alto también vuelve a poner en valor el trabajo de La Masia, una cantera que ya aportó varios ganadores del prestigioso reconocimiento y que podría volver a celebrar un nuevo triunfo azulgrana.

La pelea reúne a varias figuras

De todos modos, Cubarsí no tendrá el camino despejado. Zaïre-Emery, Diomande y Estevao también se mantienen entre los nombres con mayores posibilidades de quedarse con el reconocimiento, en una definición que reúne a algunas de las grandes promesas del fútbol europeo.

Atletico De Madrid V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Diomande llega respaldado por una temporada de enorme impacto y por su millonario desembarco en el Real Madrid, que pagó 125 millones de euros al Leipzig por su fichaje. Zaïre-Emery, en tanto, cuenta con el aval de su protagonismo en el Paris Saint-Germain, nuevamente campeón de la UEFA Champions League en la campaña 2025/26.