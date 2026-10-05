Todos los nominados al Golden Boy 2026: los candidatos que buscan suceder a Désiré Doué

El Golden Boy 2026 entra en su etapa decisiva: este lunes, en Venecia, se conocieron los 25 nominados que competirán por el prestigioso premio que distingue al mejor futbolista Sub 21 que juega en una liga europea.

La ceremonia tuvo lugar en Villa Fürstenberg, sede de Banca Ifis, mientras que el ganador será anunciado en diciembre durante la tradicional gala de Turín.

🚨 OFFICIEL ! VOICI LES FINALISTES POUR LE GOLDEN BOY 2026 ! 💎🌟



🇪🇸 Pau Cubarsí

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery

🇨🇮 Yan Diomandé

🇭🇷 Luka Vušković

🇩🇰 Victor Froholdt

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Myles Lewis-Skelly

🇧🇷 Rayan

🇳🇱 Jorrel Hato

🇩🇪 Lennart Karl

🇧🇷 Estêvão

🇧🇷 Endrick

🇫🇷 Junior Kroupi

🇦🇷… pic.twitter.com/bsCIApZBf1 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 5, 2026

Los 25 finalistas al Golden Boy 2026

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery

🇨🇮 Yan Diomande

🇭🇷 Luka Vušković

🇩🇰 Victor Froholdt

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Myles Lewis-Skelly

🇧🇷 Rayan

🇳🇱 Jorrel Hato

🇩🇪 Lennart Karl

🇧🇷 Estêvão

🇧🇷 Endrick

🇫🇷 Junior Kroupi

🇦🇷 Gianluca Prestianni

🇬🇷 Konstantinos Karetsas

🇩🇪 Saïd El Mala

🇪🇸 Jon Martín

🇪🇸 Marc Bernal

🇧🇦 Kerim Alajbegović

🇩🇪 Finn Jeltsch

🇬🇷 Charalampos Kostoulas

🇫🇷 Joane Gadou

🇦🇷 Franco Mastantuono

🇵🇹 Rodrigo Mora

🇪🇸 Xavi Espart

El galardón, organizado por el diario italiano Tuttosport desde 2003, se convirtió en uno de los reconocimientos individuales más importantes para las jóvenes figuras del fútbol europeo. En la última edición de 2025, el reconocimiento quedó en manos de Désiré Doué, delantero del Paris Saint-Germain.

🚨🌕 Pau Cubarsí currently leading the votes for Golden Boy Award 2026.



Tuttosport release current standings waiting for final votes to take place later this year.



Cubarsí, currently on top with Lamine Yamal second (but he can’t win this year again due to regulations) and Yan… pic.twitter.com/4becEGEDiw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Cubarsí, el nombre que aparece arriba de todos

Desde el FC Barcelona, Pau Cubarsí lidera la Top 100 del ranking tras protagonizar un año excepcional. El defensor español fue campeón del mundo 2026 con España y además recibió el reconocimiento al mejor jugador joven del torneo, un impulso determinante para instalarlo como candidato.

En la última actualización disponible de la tabla, Cubarsí aparece primero con 83,4 puntos, seguido por Lamine Yamal con 83,0. Más atrás se encuentran Ayyoub Bouaddi, del Manchester City, con 75,7 puntos; Warren Zaïre-Emery, del PSG, con 74,9; y Yan Diomandé, del Real Madrid, con 74,4. También figuran entre los primeros puestos Victor Froholdt, del Porto, y Rayan, del Bournemouth, dos futbolistas que buscan meterse entre los elegidos.

Una nueva generación en carrera

Más allá de los futbolistas que ocupan los primeros lugares del ranking, también hay otros Sub 21 que aparecen como candidatos a meterse en la lista definitiva de 25. Entre ellos se encuentran Estevao, del Chelsea; Myles Lewis-Skelly, del Arsenal; Vitor Reis, del Manchester City; Jorrel Hato, también del Chelsea; y Junior Kroupi, del Bournemouth.

La lista se completa con una nueva generación que empieza a hacerse un lugar entre los grandes clubes europeos. Lennart Karl, del Bayern Múnich; Konstantinos Karetsas, del Borussia Dortmund; Luka Vuskovic, del Brighton; y Said El Mala, del Köln, son algunos de los jóvenes que aparecen en el radar del Golden Boy. También hay nombres con recorrido internacional como Endrick, del Real Madrid, y Senny Mayulu, del PSG.

¿Cómo se define la terna?

La lista definitiva estará integrada por 20 jugadores procedentes de las primeras posiciones del ranking y cinco Wild Card, elegidas entre los futbolistas ubicados entre los puestos 21 y 100.

Después llegará la votación decisiva de un jurado internacional de 50 periodistas europeos, que deberá ordenar a sus cinco favoritos y el resultado de la votación del jurado se dará a conocer en noviembre.

Lamine Yamal no podrá repetir

Aunque Lamine Yamal aparece segundo en el ranking, su presencia no significa que pueda volver a ganar el premio. El delantero del Barcelona fue elegido Golden Boy en 2024 y el reglamento impide que un futbolista repita el galardón.

Aún así, el conjunto culé vuelve a tener una fuerte presencia entre los candidatos. Además de Cubarsí y Yamal, Xavi Espart irrumpió con fuerza en la clasificación y llegó al puesto 50 después de un destacado comienzo de temporada.