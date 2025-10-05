¿Por qué Lamine Yamal no juega en el FC Barcelona vs Sevilla?

Una lesión ha vuelto a dejar a Lamine Yamal fuera de un partido del FC Barcelona esta temporada, mientras el debate sobre su disponibilidad continúa.

El joven astro se vio obligado a perderse cuatro partidos con el Barcelona inmediatamente después de jugar con la selección española, por un dolor durante el parón internacional de septiembre. El entrenador del Barça, Hansi Flick, se mostró abiertamente furioso con su par español, Luis de la Fuente, por haber incluido al joven de 18 años como titular en partidos consecutivos tras recibir inyecciones de analgésicos.

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - La Liga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Ninguno de los dos entrenadores ha dado señales de ceder en un intercambio de acusaciones cada vez más controvertido. De la Fuente volvió a convocar a Yamal para los partidos internacionales de octubre, pero el Barcelona respondió con una réplica oficial declarando a su delantero estrella no disponible.

Aunque se verán obligados a enfrentarse al Sevilla sin el número 10, el momento de esta novedad física garantiza que el Barcelona no perderá a Yamal en otro parón internacional y, potencialmente, sufrirá aún más lesiones en el futuro.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Judit Cartiel/GettyImages

El FC Barcelona confirmó que Yamal se había agravado la lesión en la ingle durante la derrota del club en la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain el miércoles, lo que lo mantuvo fuera de cuatro partidos anteriores.



A pesar de haber debutado en el fútbol profesional a muy corta edad, el joven ha demostrado ser notablemente resistente hasta el momento. Hasta esta temporada, Yamal nunca se había perdido un partido con el Barcelona por una lesión muscular. Una lesión recurrente en el tobillo lo mantuvo fuera de las canchas durante cinco partidos de club en dos periodos la temporada pasada, pero por lo demás ha tenido la suerte de evitar largas bajas.

¿Cuándo volverá a estar en forma Lamine Yamal?

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Catherine Steenkeste/GettyImages

Flick fue previsiblemente cauto al ofrecer una fecha de regreso para Yamal. "Con esta lesión, no es fácil saber cuándo volverá", advirtió el técnico alemán esta semana. "No es fácil decir: 'Bueno, puede jugar en dos, tres o cuatro semanas...' o si podrá jugar el Clásico. Eso no es posible.



"Tenemos que esperar. Debemos gestionar su carga. Entrena con el equipo de recuperación y pasará las próximas semanas con ellos. Iremos paso a paso. Tenemos que ver cómo evoluciona".



Según informes, Yamal podría estar de baja hasta tres semanas, lo que pondría en peligro su participación en el primer partido de la temporada del Barcelona contra el Real Madrid el 26 de octubre.