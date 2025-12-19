¿Por qué le pidió perdón Xabi Alonso al canterano del Real Madrid, Víctor Valdepeñas?

El estreno de Víctor Valdepeñas con el primer equipo del Real Madrid no fue un encuentro cualquiera. El canterano cumplió el sueño de debutar en LaLiga durante el pasado domingo contra el Alavés; un momento que quedará grabado para siempre en su carrera.

No obstante, el defensor de 19 años terminó captando la atención mediática de manera inesperada en las horas posteriores al partido en Vitoria, algo que el entrenador Xabi Alonso quiso gestionar con rapidez y sensibilidad.

Tras dicho desafío, el cual se llevó el Madrid 1-2, el estratega vasco valoró de modo muy positivo el rendimiento de Valdepeñas; sin embargo, también señaló que el gol del momentáneo empate llegó en la única acción en la que el joven zaguero cometió un error, aunque destacó que estuvo correcto a lo largo de los 90 minutos. Un comentario realizado desde la óptica netamente futbolística, pero que al hacerse en público fue interpretado por algunos sectores como un señalamiento directo al debutante.

Consciente del revuelo generado, Xabi Alonso entendió que no había sido ni el momento ni la manera adecuada de expresar esa reflexión, así que decidió afrontarla de frente y, según Marca, hablar con Valdepeñas en el vestuario para aclarar lo sucedido y dejarle claro que su intención nunca fue exponerle ni responsabilizarlo, en un gesto que refleja liderazgo.

Entretanto, el apoyo al canterano no se limitó al cuerpo técnico, pues el vestuario también lo arropó, al punto que numerosos jugadores compartiendo el citado debut en redes sociales, además del detalle de la camiseta firmada. Por último, el propio Valdepeñas quiso cerrar el capítulo enviando un mensaje en sus perfiles oficiales cargado de emoción y agradecimiento, recordando que desde niño soñaba con ese momento y mostrando su ambición por seguir creciendo.

Ya en el plano deportivo, la progresión del nacido en Madrid continúa, y pese a no accionar en Copa del Rey, Marca agregó que estará en la convocatoria para el duelo de este sábado versus el Sevilla.

