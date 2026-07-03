¿Por qué Monterrey ha negado el uso de su estadio para la transmisión del duelo entre México e Inglaterra?

La selección mexicana afrontará este domingo el partido más importante de toda su historia cuando se mida ante Inglaterra en la Copa del Mundo. Debido a la enorme expectativa generada, el Gobierno de Nuevo León busca ser parte de la fiesta creando un evento masivo para que miles de aficionados pudieran vivir juntos el encuentro.

La meta era utilizar la cancha del Estadio Monterrey, casa de Rayados, para organizar un “fan fest” especial con el aval de FIFA. El plan consistía en abrir las puertas del inmueble y transmitir el partido que se disputará en el Estadio Ciudad de México, con el fin de generar una experiencia similar a la de un encuentro oficial.

¡SE NEGARON! ❌



🏟️ Con información de Willie González, el CF Monterrey ha dado una respuesta negativa sobre el transmitir el partido de México en su estadio ya que busca evitar destrozos a sus instalaciones



➡️ El Estadio Universitario aún no ha aceptado ni negado la iniciativa;… pic.twitter.com/3W0MKoQKXV — MedioTiempo (@mediotiempo) July 2, 2026

La idea era que los aficionados regiomontanos pudieran reunirse en uno de los escenarios mundialistas del país para apoyar a la selección desde la distancia en una cita histórica. Sin embargo, el proyecto recibió un "no" por parte de la directiva de Monterrey, que decidió no facilitar sus instalaciones para este evento multitudinario.

La razón primaria de la negativa de la gente de FEMSA gira entorno al miedo de posible daños dentro del recinto. El club teme que en medio de una euforia masiva por triunfo o derrota, la afición pueda arremeter contra las instalaciones como ha sucedido en otros espacios públicos.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Tras la negativa de Monterrey, la alternativa que aparece sobre la mesa es llevar el evento al Estadio Universitario, hogarde los Tigres. El recinto de la UANL surge como una posibilidad para recibir a los seguidores mexicanos y mantener vivo el proyecto de una transmisión masiva en Nuevo León.

Ahora mismo la directiva de Tigres no ha entregado una respuesta definitiva sobre si aceptará o rechazará la propuesta. El gobierno permanece a la espera de conocer si finalmente podrán o no llevar a cabo su proyecto.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026