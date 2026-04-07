¿Por qué no es titular Jude Bellingham con el Real Madrid ante el Bayern Múnich?

Comienzan los cuartos de final de la Champions League 2025/26 con grandes partidazos, entre los que destaca el Real Madrid vs Bayern Múnich. La idea se jugará en el Bernabéu mientras que la semana siguiente se jugará la vuelta en Alemania.

Entre las principales novedades, a horas del encuentro se conoció la noticia que Jude Bellingham no será de la partida, al menos no con los once titulares. Según informó el Diario AS, Álvaro Arbeloa aún no consdera que el inglés esté 100% apto para comenzar de entrada.



El juvenil Thiago Pitarch será su reemplazante aunque se prevee que el ex Borussia Dortmund vea una buena cantidad de minutos, sobre todo si el trámite no es favorable para los merengues.

Bellingham, desde el banquillo contra el Bayern.



Esa es la idea del Madrid en las horas previas.



De modo que el cuarteto del City y del derbi sería la sala de máquinas: Valverde, Thiago, Tchouameni, Güler.@diarioas https://t.co/ZXXFpBCuI0 — Fernando Sánchez Tavero (@AS_Tavero) April 7, 2026

El Real Madrid llega golpeado al cruce copero, tras haber caído derrotado ante el Mallorca, en un partido correspondiente a LaLiga, que lo aleja del Barcelona en la cima de la tabla de posiciones. Los de Arbeloa están a siete puntos del puntero, aunque no pierden las esperanzas de poder consagrarse en el torneo doméstico.

Dos históricos de Champions

El duelo entre españoles y alemanes es posiblemente el más atractivo de los cuatro partidos de cuartos. El Real Madrid llega a esta instancia tras haber superado los Playoffs, en donde derrotaron al Benfica, y luego le ganaron al Manchester City, con un contundente 5 a 1 en el global de la serie.



Por su parte, el Bayern apabulló al Atalanta, goleándolo en ambos partidos. El 10 a 2 global marca a las claras el gran momento que atraviesan los germanos.