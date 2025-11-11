¿Por qué no están ni el Real Madrid ni el Barcelona en el sorteo de la Copa del Rey?

Ya está todo dispuesto para que los 56 equipos que superaron la primera ronda de la Copa del Rey encuentren un nuevo rival en el sorteo de la segunda fase.

Quince equipos de LaLiga, todos menos el Real Oviedo, eliminado, y los cuatro que disputarán la Supercopa de España, conocerán sus rivales para la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que aún se mantienen en competición 17 clubes de Segunda y otros 24 de Primera, Segunda y Tercera RFEF.

Además del eliminado, el club Real Oviedo, tampoco el Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club y el Atlético Madrid estarán en los bombos, pero esto tiene una explicación y es que disputarán la Supercopa de España durante el mes de enero.

Ninguno de estos cuatro equipos finalmente estarán en la cita de donde saldrán los emparejamientos de la segunda ronda del torneo por este motivo particular. Para entenderlo, hay que remitirse a la temporada 2019/2020, cuando se dio un cambio de formato en la competencia histórica del fútbol español.

SD Negreira v Real Sociedad - Copa del Rey | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Con el regreso de las eliminatorias a partido único como principal novedad desde aquella temporada, se decidió que los equipos participantes en la Supercopa de España que se suele jugar en Arabia, competición que también cambió su modelo de competencia ese mismo año, quedaran fuera de competir en las primeras rondas, ya que ningún equipo de Primera puede disputar más de 46 partidos en competiciones nacionales (38 de Liga y 8 como máximo entre la Copa y la Supercopa

Con el fin de no saturar el calendario de los cuatro finalistas del torneo que antiguamente abría la temporada y enfrentaba al campeón de Liga contra el campeón de Copa, se decretó que estos conjuntos accedieran al torneo del KO a partir de la tercera fase.

