¿Por qué no hay diagnostico aún sobre la lesión de Nicolás Ibáñez?

El presente de Cruz Azul no es el mejor. El cuadro de la capital del país se ha quedado en el camino dentro de la CONCACAF Liga de Campeones. Siendo el caso, hoy más que nunca tienen la obligación de llevarse el título de la Liga MX en el mes de mayo a toda costa.

La meta no será sencilla. En el camino están dejando más dudas que certezas sobre la calidad del fútbol que desarrollan dentro del campo. Además, están perdiendo algunas piezas por sanciones o lesiones, una de ellas la de Nicolás Ibáñez, cuya gravedad no se ha podido definir aun.

¿QUÉ PASA CON NICO?



Cruz Azul sigue en suspenso debido a la lesión de Nicolás Ibáñez. Acá en Infiltrados revelamos nueva info sobre el tema.



🎙️ @Carlos_Ponz / @Rene_Tovar / @elCesarCuervo pic.twitter.com/YEn9Yrpifd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 15, 2026

De acuerdo con el reporte de Récord, Cruz Azul no ha podido medir el daño de la lesión de Ibáñez. La zona afectada, es decir, el tobillo a la altura del tendón de Aquiles, presenta exceso de líquido. Siendo el caso, el cuerpo médico del club no ha podido realizar los exámenes oportunos al jugador.

La fuente reporta que el club tiene estimado que puedan proceder con los exámenes el próximo jueves por la mañana. Se estima que para dicha fecha el líquido en el tobillo de Ibáñez reducirá de forma natural. De no ser así, el club deberá retirarlo por su cuenta con el fin de poder avanzar con el delantero.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El club contempla que Ibáñez tiene daño muscular en el tendón de Aquiles. Los exámenes son con el fin de descartar que el jugador puede presentar algún de fracción en el hueso, ya sea total o parcial.

Siendo el caso, el club entiende que si el delantero tiene sólo un tema muscular, llegará a tiempo para la liguilla. Si presente daño óseo, entonces es posible que incluso se pierda no sólo lo que resta de torneo, sino posiblemente todo el año natural con el equipo.