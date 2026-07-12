¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy?

El Mundial 2026 ha llegado a su fase decisiva: Lo que comenzó con una cifra récord de 48 equipos se ha reducido a solo cuatro: Francia se enfrentará a España e Inglaterra revivirá su rivalidad con Argentina en las semifinales.





Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC.

Sin embargo, antes de que se reanude la acción, el torneo hace una breve pausa; un cambio de ritmo que puede resultar inusual tras semanas de fútbol casi ininterrumpido. Desde el inicio del campeonato, los aficionados han disfrutado de varios partidos casi a diario en Estados Unidos, Canadá y México, pero al quedar ya muy pocos encuentros, el calendario inevitablemente comienza a desacelerarse.



¿Por qué hay un descanso antes de las semifinales? ¿Y cuándo volverá la acción del Mundial? Aquí explicamos la razón por la que la FIFA ha incluido un día de descanso en el calendario.

¿Por qué no hay partidos de la Copa del Mundo hoy?

Argentina, la última en clasificar | Carl Recine/GettyImages

Los cuartos de final de la Copa del Mundo concluyeron el sábado —o en la madrugada del domingo, según la zona horaria— con las victorias de Inglaterra sobre Noruega y de Argentina sobre Suiza, asegurando así su pase a la fase de los cuatro mejores.



Un día antes, España superó por la mínima a Bélgica, mientras que Francia había inaugurado los cuartos de final el jueves venciendo a Marruecos.



En pocas palabras, no habrá partidos del Mundial ni el domingo (12 de julio) ni el lunes (13 de julio), ya que la FIFA ha programado una breve pausa para permitir que los cuatro equipos restantes descansen, se recuperen y preparen las semifinales.



El torneo se reanuda el martes 14 de julio, cuando Francia se enfrente a España en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Inglaterra y Argentina se medirán 24 horas más tarde en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.



Este calendario escalonado permite que los cuatro semifinalistas dispongan de varios días para recuperarse antes de volver a jugar, aunque Francia contará con algo más de descanso al haber disputado su partido de cuartos de final en primer lugar.



¿Qué otros días no habrá partidos del Mundial?

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Tras esta pausa, habrá dos días más sin partidos de la Copa del Mundo antes de que el torneo llegue a su fin: Una vez disputadas las semifinales el martes 14 y el miércoles 15 de julio, no habrá encuentros el jueves 16 ni el viernes 17 de julio. Este descanso de dos días brinda a los finalistas tiempo adicional para recuperarse y prepararse para el partido más importante del fútbol mundial.





El torneo se reanudará el sábado 18 de julio con el partido por el tercer puesto, antes de que la Copa del Mundo de 2026 concluya el domingo 19 de julio con la celebración de la final en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

Calendario

Partidos Días Semifinales Martes 14 y miércoles 15 de julio Tercer y cuarto puesto Sábado 18 de julio Final Domingo 19 de julio