¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy?

Después de casi un mes de competencia y una agenda llena de partidos diarios, con las semifinales ya definidas, la Copa del Mundo 2026 redujo su ritmo de competencia y ahora solo restan cuatro encuentros para conocer al nuevo campeón.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Las selecciones que siguen en carrera son Argentina, Inglaterra, Francia y España, protagonistas de las semifinales de un torneo que comenzó con un histórico formato de 48 equipos y ya transita sus últimos días de actividad.

¿Por qué no se juega este 13 de julio?

La ausencia de partidos lunes 13 de julio responde a una decisión prevista por la FIFA desde la elaboración del calendario. El objetivo es ofrecer un tiempo de recuperación para los cuatro semifinalistas, permitiendo que los futbolistas descansen, se recuperen físicamente y preparen los aspectos tácticos antes de afrontar los encuentros más importantes del campeonato.

Después de una exigente fase de eliminación directa, el descanso cobra mayor importancia debido al desgaste acumulado. Además, brinda igualdad de condiciones para que los equipos lleguen con la mayor frescura posible, aunque Francia contará con algunas horas extra de recuperación al haber disputado su partido de cuartos de final antes que el resto.

Cuándo vuelven los partidos del Mundial

La actividad deportiva regresará el martes 14 de julio con el duelo entre Francia y España en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Un día más tarde será el turno de Argentina e Inglaterra, que reeditarán una de las rivalidades más importantes del fútbol mundial en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Una vez disputadas las semifinales, habrá un nuevo receso de dos días antes del partido consagratorio. Esa pausa permitirá que los finalistas preparen la gran definición y que los equipos que cayeron en semifinales recuperen energías para disputar el encuentro por el tercer puesto.

El sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer lugar, mientras que el domingo 19 será la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

Calendario del Mundial: desde las semifinales en adelante

Ronda Fechas Semifinales 14-15 de julio Playoff por el tercer puesto 18 de julio Final 19 de julio

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