¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy miércoles?

Después de semanas con actividad deportiva prácticamente todos los días, la Copa del Mundo 2026 comenzó a reducir la cantidad de partidos a medida que avanza la fase eliminatoria.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Con los octavos de final ya definidos y solo ocho selecciones en carrera, el calendario deja de tener encuentros diarios y da paso a pausas estratégicas para los combinados entre cada ronda.

Por ese motivo, este miércoles 8 de julio se convirtió en la primera jornada del torneo sin partidos: la ausencia de actividad forma parte de la planificación de la FIFA para afrontar el tramo final de la competencia, hacia la final del próximo domingo 19.

La razón detrás del día sin fútbol

La principal explicación es la necesidad de otorgar más tiempo de recuperación a los futbolistas. En esta instancia, cada partido exige un desgaste físico mucho mayor y muchas selecciones llegan después disputar tiempo suplementario o definiciones por penales.

Además, esta edición de la cita mundialista es la primera con 48 selecciones, un formato que incorporó una ronda adicional de eliminación directa -los 16avos-. Esto significa que los equipos que alcancen la final habrán disputado ocho partidos, una carga superior a la de las copas anteriores.

A ese esfuerzo se suman los extensos traslados entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, además de las altas temperaturas del verano norteamericano, factores que hacen indispensable contar con días extra de descanso.

¿Cuándo vuelve la acción?

Los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 11 de julio, mientras que las semifinales quedaron programadas para el 14 y el 15 de julio. Antes de esa instancia también habrá una jornada sin actividad, el 13 de julio, para que los cuatro semifinalistas puedan preparar sus compromisos en igualdad de condiciones.

Después de las semifinales volverán los días de descanso. No habrá partidos el 16 ni el 17 de julio, permitiendo que los finalistas recuperen energías antes del encuentro más importante.

FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAW | FABRICE COFFRINI/GettyImages

El calendario hasta la gran final

El penúltimo partido será el encuentro por el tercer puesto, previsto para el 18 de julio. Un día después se disputará la gran final que coronará al nuevo campeón del mundo y pondrá punto final a la histórica primera edición del torneo con 48 participantes.

Una vez concluida la Copa del Mundo, el calendario internacional retomará su curso habitual, con el regreso de las principales ligas y el inicio de las competiciones europeas rumbo a la temporada 2026/27.

Calendario del Mundial 2026: desde cuartos de final en adelante

Ronda Fecha Cuartos de final 9-11 de julio Semifinal 14-15 de julio Tercer puesto 18 de julio Final 19 de julio

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