Lamine Yamal no estará este domingo en el partido de la cuarta jornada de LaLiga entre su equipo, el FC Barcelona, y el Valencia.

De hecho, el entrenador de los azulgranas, Hansi Flick, indicó en la rueda de prensa del sábado que la joven estrella es duda para el estreno de su club en Champions League, el jueves próximo visitando al Newcastle en St. James Park.

El estado físico de Yamal ya había sido motivo de preocupación durante el reciente parón de selecciones, puesto que arribó al mismo arrastrando dolores en la espalda, pero aún así titularizó en los dos encuentros de España por las Eliminatorias Mundialistas ante Bulgaria y Turquía, acumulando 73 y 78 minutos respectivamente.

Tal motivo trajo consigo que Flick se mostrara muy crítico con la gestión de los tiempos de su futbolista por parte de su colega en La Roja, Luis de la Fuente, especialmente en choques donde La dicha escuadra nacional dominó con claridad y arribó el descanso con sendas ventajas en el marcador. "Lamine se unió a la selección con molestias y no lo cuidaron", acotó el estratega alemán.

❝ Lamine Yamal will not be available against Valencia. He joined the National Team with pain and did not train. ❞



Luego de ser elemental para que los blaugranas ganaran el Triplete local (Liga, Copa y Supercopa) en la 2024/2025, la cual finalizó con 18 goles y 25 asistencias, a pesar de experimentar problemas de tobillo, el notable jugador de banda hispano-marroquí había empezado siendo el mejor activo en fase ofensiva de dicho club en esta campaña, anotando dos dianas y repartiendo tres asistencias en los tres compromisos disputados. Además, es favorito para integrar el podio al Balón de Oro 2025, premio que se entregará este 22 de septiembre en París.

Previo al careo dominical ante Valencia, el Barcelona acumula siete de nueve puntos en el comienzo liguero, pero luce obligado a no tropezar en esta cuarta fecha para mantenerse cerca del puntero, Real Madrid, vencedor de sus cuatro encuentros (12 unidades).

Por otro lado, Flick tampoco contará para el citado duelo y por diversos problemas físicos, con Frenkie De Jong, Gavi, Alejandro Balde y el portero y capitán, Marc-André ter Stegen (lesionado de larga duración).

Claramente, de la salud de Lamine Yamal dependerá buena parte de las opciones tanto del Barça para intentar ganar la anhelada UEFA Champions League y repetir coronación en LaLiga, como del combinado nacional de España con miras a proclamarse por segunda vez en su historia campeón de la Copa del Mundo FIFA.