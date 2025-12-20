¿Por qué no juega Mohamed Salah el partido de la Premier League frente al Tottenham?

Mohamed Salah está siendo en las últimas semanas el gran protagonista en el Liverpool y no precisamente por su rendimiento en el terreno de juego. El egipcio ha mantenido una polémica con Arne Slot con cruces de declaraciones incluidos, por lo que el entrenador le llegó a dejar fuera de la convocatoria de los reds en el partido de Champions frente al Inter de Milán.

No obstante, parece que la situación se ha ido calmando. Salah volvió a jugar en Anfield la semana pasada frente al Brighton, y en las últimas horas pidió perdón a sus compañeros por sus declaraciones.

¿Jugará Mohamed Salah frente al Tottenham?

Con esta situación, la gran pregunta que se hacen los aficionados es si Mo Salah jugará este sábado el partido de Premier en el que el Liverpool se medirá al Tottenham. Y la respuesta es clara: Salah no jugará.

Mohamed Salah | FRANCK FIFE/GettyImages

No se trata de una decisión del entrenador, sino que el jugador no está disponible ya que se encuentra preparando la Copa África con su selección, que se juega en Marruecos.

¿Cuándo debuta Egipto en la Copa Africana de Naciones 2025?

El torneo africano comienza este domingo 21 de diciembre y se prolongará hasta el 18 de enero de 2026. La selección de Egipto de Mohamed Salah hará su debut en el torneo el lunes 22 frente a la selección de Zimbabue. Los siguinetes partidos serán el día 26 frente a Sudáfrica y contra Angola el 29 de noviembre.

El combinado egipcio es uno de los favoritos para llegar lejos en este torneo, por lo que el Liverpool puede perder a Salah más allá de la fase de grupos. Eso sí, habrá que ver si cuando Mo finalice su participación en la Copa Africana si vuelve a jugar con el Liverpool, o si por el contrario abandona el club en el mercado de invierno.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE