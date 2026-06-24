¿Por qué no juega Raphinha con Brasil el partido frente a Escocia?

Brasil afrontará este miércoles un compromiso determinante frente a Escocia en el Estadio Miami, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, lo hará sin una de sus principales figuras ofensivas: Raphinha.

El extremo del FC Barcelona continúa recuperándose de una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho y quedó descartado para el encuentro ante los escoceses; durante la práctica realizada el martes permaneció realizando trabajos específicos de rehabilitación.

🚨 Raphinha's camp has said to Mundo Deportivo that his injury doesn't have the initial severity. It's mild, and Raphinha is expected to be recovered in two weeks time. They also said about his future, that there shouldn't be any worries and that he is happy at FC Barcelona.… pic.twitter.com/At4W9Ccf7X — barcacentre (@barcacentre) June 23, 2026

Según trascendió desde el entorno del jugador, el objetivo es que pueda estar en condiciones de regresar recién en unos eventuales octavos de final, siempre y cuando la evolución física sea favorable.

¿Qué lesión sufrió el brasileño?

Las molestias aparecieron durante la victoria por 3-0 frente a Haití. Raphinha debió abandonar el campo de juego en el primer tiempo y posteriormente se sometió a estudios médicos que confirmaron la lesión muscular.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el futbolista seguirá un tratamiento intensivo con el propósito de reincorporarse a la actividad competitiva en el menor tiempo posible, aunque evitó establecer plazos concretos para su recuperación.

El mensaje de Raphinha

SOCCER: JUN 19 FIFA World Cup 26 Group C - Brazil vs Haiti | Icon Sportswire/GettyImages

Mientras continúa con su recuperación, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los hinchas brasileños y despejar rumores sobre una posible ausencia prolongada.

"Haré todo lo que esté en mi mano para recuperarme y volver lo antes posible. Quiero estar junto a mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dándolo todo para honrar esta camiseta", expresó el futbolista, dejando en claro que su intención es regresar cuanto antes y seguir formando parte del sueño mundialista de Brasil este 2026.

La selección brasileña llega al duelo con cuatro puntos, la misma cantidad que Marruecos, aunque depende de sí misma para finalizar en lo más alto del Grupo C. Del otro lado estará una Escocia que todavía conserva posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y sueña con superar la fase de grupos de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

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