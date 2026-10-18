¿Por qué no juega Vinícius Jr. vs Sevilla?

El primero de cuatro. Vinícius Jr. no va a estar disponible para vestir la camiseta del Real Madrid este domingo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu. El delantero comenzará a cumplir la sanción que recibió por su expulsión ante el Villarreal.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso cuatro partidos de suspensión a Vini por lo ocurrido el 11 de octubre contra el Submarino Amarillo. El delantero vio la tarjeta roja en el minuto 73 después de tirar del cabello a Nathan Saliba en una jugada que terminó con un gol anulado.

La sanción se divide en dos partes. Los primeros dos encuentros responden a la conducta violenta del brasileño, ya que la acción ocurrió sin que el balón estuviera en disputa entre los protagonistas. Los otros dos fueron impuestos por sus protestas al árbitro Isidro Díaz de Mera después de la expulsión, cuando tuvo que ser sujetado por sus compañeros.

El Merengue presentó un recurso ante el Comité de Apelación para intentar anular o reducir el castigo. El club argumentó que el contacto con el cabello de Saliba había sido accidental y solicitó una interpretación diferente del Código Disciplinario. Además, cuestionó la suspensión por las protestas, debido a que el árbitro no identificó las palabras pronunciadas por Vinícius.

Sin embargo, Apelación rechazó el viernes todos los argumentos de los Blancos y ratificó los cuatro partidos de suspensión. El organismo consideró que no existió un error manifiesto en el acta arbitral y respaldó la aplicación de los artículos 130.2 y 127 del reglamento.

Jose Mourinho, Vinicius Jr, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

Mourinho, por su parte, se pronunció sobre el castigo en la conferencia de prensa previa al encuentro contra el Sevilla. "Sobre los cuatro partidos, estoy contento porque pensaba que le iban a sancionar más. Pensaba que los gatos escondidos le iban a meter un partido o dos más", admitió.

Además, defendió al futbolista por su manera de afrontar las críticas. "Es un chico espectacular con el que es muy fácil tener una buena relación. Me gusta mucho y es fantástico", aseguró.

Si se mantiene la sanción, Vinicius tampoco podrá jugar el Clásico contra el Barcelona el 25 de octubre, el Racing de Santander el 1 de noviembre y el Valencia el 7 de noviembre. Su regreso a LaLiga quedaría programado para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuando el Madrid reciba al Celta de Vigo después del parón internacional.