¿Por qué no juegan Cáceres, Brian Rodríguez e Israel Reyes con América y cuándo vuelven?

El Club América no ha terminado por convencer en las primeras dos fechas del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema ha enfrentado a dos de las plantillas más modestas del campeonato: suma una victoria ante el Querétaro, por la mínima diferencia, y un empate ante el Atlante.

En defensa de Guillermo Almada, la directiva azulcrema no ha cerrado ningún refuerzo para esta temporada y el equipo no ha contado con sus cuatro mundialistas: Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

En el caso de Zendejas, el futbolista mexicoamericano se realizó una limpieza articular en la rodilla derecha tras su participación en la Copa del Mundo y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. ¿Pero por qué razón no han tenido minutos los otros tres mundialistas del América?

Desde la semana pasada, Cáceres, Rodríguez y Reyes se integraron a los entrenamientos del América y se esperaba que tuvieran minutos ante el Atlante el sábado 24 de julio. Sin embargo, los tres elementos no aparecieron ni en la banca.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

¿Cuándo vuelven a jugar los mundialistas del América en el Apertura 2026?

La ausencia de estos jugadores ha generado dudas entre los aficionados de las Águilas. En conferencia de prensa posterior al empate ante el Atlante, Guillermo Almada indicó el motivo por el que estos futbolistas no fueron considerados para el duelo de este fin de semana.

El uruguayo mencionó que Cáceres, Rodríguez y Reyes estaban haciendo trabajo diferenciado tras su participación en el Mundial 2026 y que se espera que estén disponibles para el duelo ante Santos Laguna de la jornada 3.

Seguramente para el próximo partido (ante Santos Laguna) vamos a tener a los seleccionados. (Cáceres, Reyes y Rodríguez) terminan el trabajo que están haciendo el día de mañana (domingo). Si no recibimos ningún percance, ya podemos tenerlos a la orden el próximo partido. Van a ser un aporte importante más allá de los que han jugado, nos van a fortalecer como plantilla Guillermo Almada

Atlante v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El partido entre América y Santos Laguna se llevará a cabo el próximo domingo 2 de agosto en el Estadio Azteca.