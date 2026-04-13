¿Por qué Obed Vargas estuvo lejos de la selección mexicana en el pasado?

Obed Vargas es uno de los jugadores mexicanos con mejor presente en la actualidad. El aún muy joven mediocentro dio un salto de calidad en el mercado de invierno con destino al Atlético de Madrid. Si bien el inicio fue duro, en los últimos juegos y cortesía del calendario de peso para los rojiblancos, el contención ha tenido bastante actividad.

Hoy, Vargas es uno de los nombres que altas posibilidades de llegar a la Copa del Mundo con la selección mexicana. La realidad es que está avanzado en la carrera. Sin embargo, este escenario pudo no ser pues durante años su ex equipo, el Seattle Sounders, buscó retenerle para el cuadro de los Estados Unidos.

👏 ¡UN MONUMENTO PARA LILLINI!#CentralFOX | Obed Vargas pudo nunca jugar con México... ¡Porque el Seattle Sounders le ocultaba los llamados! 🤯https://t.co/MUaxO02Gbv pic.twitter.com/YJ3i5SdOD1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2026

Así lo ha confirmado Andrés Lillini, director de selecciones nacionales con límite de edad por México. El ex técnico de los Pumas afirmó que en más de una ocasión el cuadro de la MLS, Seattle Sounders rechazó de forma unilateral llamados para Vargas.

Le mando convocatoria al Sounders y el equipo nunca le avisa al chico que nosotros lo habíamos convocado. Vuelvo a convocar a Obed y Sounders me la vuelve a negar. Ahí digo que algo tengo que hacer para saber qué siente y por qué no quiere venir. AndrésLillini

SOCCER: NOV 03 MLS Cup Playoffs Seattle Sounders FC vs Minnesota United FC | Icon Sportswire/GettyImages

Lillini no entendía porqué Vargas no aceptaba representar a México. Fue cuando tomó la decisión de hablar directamente con la familia de Obed. El padre del jugador confirmó que no sabían nada de los llamados del Tri, pero que su hijo tenía el deseo de representar al combinado tricolor.

Hablé con su papá y su familia, Obed no estaba porque estaba concentrado en el Mundial Sub-20 de Argentina con Estados Unidos (en 2023). Volví a ir después del Mundial y ahí ya hablé con él, intercambiamos muchas cosas y me llamó un día y me dijo que iba a hacer el One Time Switch. Andrés Lillini

Al final, Obed es una de las mejores batallas que ha ganado Lillini desde que tiene el puesto de "reclutador" de talento para México.