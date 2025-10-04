¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el Pumas vs Chivas en Estados Unidos?

Este domingo 5 de octubre el Club Universidad Nacional recibe al Club Deportivo Guadalajara en la capital en el compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo desde el Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, 19:00 horas de la Ciudad de México y 03:00 horas de España.

Después de once fechas del certamen regular, el conjunto felino es décimo de la clasificación con 13 puntos y el conjunto rojiblanco es noveno de la clasificación con 14 unidades. Por lo tanto, ambos clubes se encuentran fuera de la zona de clasificación directa y quieren sumar de a tres unidades para colarse entre los mejores cuatro del certamen o por lo menos alcanzar el play-in.

El cuadro auriazul viene de haber sido goleado en su visita al Ciudad de los Deportes frente al Club América por 4-1. Mientras que, los tapatíos vienen de haber derrotado a domicilio 0-2 al Club Puebla.

Por lo tanto, este enfrentamiento será muy interesante debido a que ambos clubes suelen regalarnos buenos enfrentamientos, además, ambos clubes intentarán sumar para subir escalones en la clasificación.

Pumas UNAM recibirá a Chivas en CU | Manuel Velasquez/GettyImages

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Universidad Nacional son emitidos en exclusiva por TUDN y el Canal de las Estrellas en su señal de televisión y en ViX en la señal de streaming.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión en CBS Sports Network, TUDN USA y Univision, además del servicio de streaming mediante la señal de Paramount+, TUDN.com, fuboTV, UNIVERSO NOW y TUDN App.

Canales: CBS Sports Network, TUDN USA y Univision.