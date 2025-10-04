¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el Pumas vs Chivas en Estados Unidos?
Este domingo 5 de octubre el Club Universidad Nacional recibe al Club Deportivo Guadalajara en la capital en el compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
El encuentro se llevará a cabo desde el Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, 19:00 horas de la Ciudad de México y 03:00 horas de España.
Después de once fechas del certamen regular, el conjunto felino es décimo de la clasificación con 13 puntos y el conjunto rojiblanco es noveno de la clasificación con 14 unidades. Por lo tanto, ambos clubes se encuentran fuera de la zona de clasificación directa y quieren sumar de a tres unidades para colarse entre los mejores cuatro del certamen o por lo menos alcanzar el play-in.
El cuadro auriazul viene de haber sido goleado en su visita al Ciudad de los Deportes frente al Club América por 4-1. Mientras que, los tapatíos vienen de haber derrotado a domicilio 0-2 al Club Puebla.
Por lo tanto, este enfrentamiento será muy interesante debido a que ambos clubes suelen regalarnos buenos enfrentamientos, además, ambos clubes intentarán sumar para subir escalones en la clasificación.
¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?
En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Universidad Nacional son emitidos en exclusiva por TUDN y el Canal de las Estrellas en su señal de televisión y en ViX en la señal de streaming.
Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión en CBS Sports Network, TUDN USA y Univision, además del servicio de streaming mediante la señal de Paramount+, TUDN.com, fuboTV, UNIVERSO NOW y TUDN App.
- Canales: CBS Sports Network, TUDN USA y Univision.
- Streaming: Paramount+, TUDN.com, fuboTV, UNIVERSO NOW y ViX.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.