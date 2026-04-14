¿Por qué se anuló el tercer gol del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid?

Uno de los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League se definirá esta tarde en el Metropolitano y el FC Barcelona está dando batalla para ser ellos los que se metan entre los mejores cuatro de Europa: gana 2-1 en el partido de vuelta y todavía no le alcanza para forzar la prórroga y/o los penales.

En el inicio del segundo tiempo, Ferrán Torres había aprovechado un rebote de Juan Musso para poner el 3-1 parcial tras un fuerte remate de Gavi, pero en el momento en el que disparó el volante Culé el Tiburón se encontraba en posición adelantada.

¡OFFSIDE! Ferran Torres había marcado el 3-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid pero el gol fue anulado por posición adelantada.



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Con este resultado, el Atlético de Madrid se está metiendo en las semifinales de la UEFA Champions League por primera vez en nueve años y se mediría contra el que gane de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa.