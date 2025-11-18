¿Por qué Suecia aún tiene chances de ir al Mundial 2026?

Aunado a no clasificar a un Mundial desde 2018, Suecia atraviesa una de sus peores campañas de Eliminatorias UEFA, ya que en cinco encuentros del Grupo B ha sido incapaz de superar a selecciones como Suiza, Eslovenia y Kosovo.

Sin embargo y contra toda lógica, el conjunto escandinavo mantiene vivas sus opciones de llegar a la Copa del Mundo 2026 gracias a un recurso inesperado, y que nada tiene que ver con el cotejo que disputará este martes en condición de local frente a Eslovenia, válido por la última fecha de clasificatorias: se trata de la Nations League.

En efecto, la explicación de esta situación insólita radica en el desempeño de Suecia en la edición más reciente de Liga de Naciones, dado que en dicho certamen ganó el Grupo 1 por encima de Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán, logrando una ventaja deportiva que ahora se convierte en su salvación.

Alexander Isak es el máximo referente actual de Suecia | Michael Campanella/GettyImages

Pues dicho primer lugar ya le había asegurado a los Gula Vikings, por normativa y acuerdo entre FIFA y UEFA, un cupo en la fase de playoff mundialista, independientemente de lo que ocurriera en el camino clasificatorio tradicional. En consecuencia, el repechaje hacia la magna cita del próximo verano vivirá un escenario casi inédito: la presencia de una selección que no quedó entre los primeros dos de su zona y que, incluso, podría finalizar última en la misma.

De ese modo y a sabiendas de tener en mano el boleto a la repesca, la escuadra Blågult (azul-amarilla) enfocará sus esfuerzos en una instancia decisiva que otorgará los últimos cuatro cupos europeos para la Copa del Mundo y que reunirá a 16 naciones bajo un formato de eliminación directa a distribuirse en varias rondas y en el cual habrá cabezas de serie establecidos por el ranking FIFA.

Igualmente, el acceso de Suecia a este repechaje se explica por el efecto dominó generado por otros ganadores de grupo de la Nations League, quienes ya aseguraron su presencia directa en el Mundial del 2026 mediante las Eliminatorias, liberando cupos a países como el escandinavo.

