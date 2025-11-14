Sports Illustrated Fútbol

Portugal vs Armenia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto luso, sin Cristiano Ronaldo, busca sellar su pase al Mundial ante una selección armenia ya eliminada
Carlos García|
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ARM-POR
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ARM-POR | KAREN MINASYAN/GettyImages

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su última jornada en el Grupo F con un partido crucial para los locales.

Portugal, que viene de una sorpresiva y dolorosa derrota ante Irlanda, recibe en casa a Armenia con la obligación de ganar para asegurar su clasificación directa al Mundial. La gran ausencia para los de Roberto Martínez será la de su capitán, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el partido anterior.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs Armenia?

  • Ciudad: Lisboa, Portugal
  • Fecha: domingo 16 de noviembre
  • Horario: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
  • Estadio: Estadio do Dragão
Cristiano Ronaldo - Soccer Player
Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Portugal vs Armenia en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

UEFA.tv

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de Portugal

Rival

Resultado

Competición

Irlanda

0-2 D

Eliminatorias Mund.

Hungría

2-2 E

Eliminatorias Mund.

Irlanda

1-0 V

Eliminatorias Mund.

Hungría

3-2 V

Eliminatorias Mund.

Armenia

5-0 V

Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Armenia

Rival

Resultado

Competición

Hungría

0-1 D

Eliminatorias Mund.

Irlanda

0-1 D

Eliminatorias Mund.

Hungría

0-2 D

Eliminatorias Mund.

Irlanda

2-1 V

Eliminatorias Mund.

Portugal

0-5 D

Eliminatorias Mund.

Uguchukwu Iwu
Republic of Ireland V Armenia, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Últimas noticias de Portugal

El equipo de Roberto Martínez complicó su clasificación en la última jornada. La inesperada derrota por 2-0 en su visita a Irlanda, sumada a la expulsión de Cristiano Ronaldo, obliga a los lusos a conseguir la victoria en la última fecha para asegurar el boleto.

Lideran el grupo con 10 puntos, pero una derrota podría dejarlos fuera. La gran duda es quién reemplazará al capitán suspendido en el ataque.

Últimas noticias de Armenia

La selección armenia, dirigida por Yeghishe Melikyan, ya no tiene nada en juego. Se ubican en el último lugar del Grupo F con solo 3 puntos y una racha de cuatro derrotas consecutivas en la eliminatoria, la última un 0-1 en casa contra Hungría.

Buscarán cerrar su participación de la manera más digna posible en su visita a Lisboa.

Rúben Neves, Diogo Dalot
Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Posibles alineaciones

Portugal

  • Portero: Diogo Costa
  • Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo
  • Centrocampistas: Rúben Neves, Vitinha, João Neves
  • Delanteros: Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.

Armenia

  • Portero: Henri Avagyan
  • Defensas: Erik Piloyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan
  • Centrocampistas: Kamo Hovhannisyan, Karen Rafik Muradyan, Eduard Sperstian
  • Delanteros: Edgar Sevikyan, Grant Leon Ranos, Zhirayr Shaghoyan.

Pronóstico SI

A pesar de la sensible baja de Cristiano Ronaldo, Portugal es inmensamente superior. Juegan en casa, con la obligación de ganar para clasificar al Mundial. Armenia ha recibido 10 goles en contra y no debería ser un obstáculo para un equipo luso que saldrá a resolver el partido desde el primer minuto.

Portugal 3-0 Armenia

Published
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

