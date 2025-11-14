Portugal vs Armenia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su última jornada en el Grupo F con un partido crucial para los locales.
Portugal, que viene de una sorpresiva y dolorosa derrota ante Irlanda, recibe en casa a Armenia con la obligación de ganar para asegurar su clasificación directa al Mundial. La gran ausencia para los de Roberto Martínez será la de su capitán, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el partido anterior.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs Armenia?
- Ciudad: Lisboa, Portugal
- Fecha: domingo 16 de noviembre
- Horario: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
- Estadio: Estadio do Dragão
¿Cómo se podrá ver el Portugal vs Armenia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
Fubo, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
UEFA.tv
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de Portugal
Rival
Resultado
Competición
Irlanda
0-2 D
Eliminatorias Mund.
Hungría
2-2 E
Eliminatorias Mund.
Irlanda
1-0 V
Eliminatorias Mund.
Hungría
3-2 V
Eliminatorias Mund.
Armenia
5-0 V
Eliminatorias Mund.
Últimos cinco partidos de Armenia
Rival
Resultado
Competición
Hungría
0-1 D
Eliminatorias Mund.
Irlanda
0-1 D
Eliminatorias Mund.
Hungría
0-2 D
Eliminatorias Mund.
Irlanda
2-1 V
Eliminatorias Mund.
Portugal
0-5 D
Eliminatorias Mund.
Últimas noticias de Portugal
El equipo de Roberto Martínez complicó su clasificación en la última jornada. La inesperada derrota por 2-0 en su visita a Irlanda, sumada a la expulsión de Cristiano Ronaldo, obliga a los lusos a conseguir la victoria en la última fecha para asegurar el boleto.
Lideran el grupo con 10 puntos, pero una derrota podría dejarlos fuera. La gran duda es quién reemplazará al capitán suspendido en el ataque.
Últimas noticias de Armenia
La selección armenia, dirigida por Yeghishe Melikyan, ya no tiene nada en juego. Se ubican en el último lugar del Grupo F con solo 3 puntos y una racha de cuatro derrotas consecutivas en la eliminatoria, la última un 0-1 en casa contra Hungría.
Buscarán cerrar su participación de la manera más digna posible en su visita a Lisboa.
Posibles alineaciones
Portugal
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo
- Centrocampistas: Rúben Neves, Vitinha, João Neves
- Delanteros: Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.
Armenia
- Portero: Henri Avagyan
- Defensas: Erik Piloyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan
- Centrocampistas: Kamo Hovhannisyan, Karen Rafik Muradyan, Eduard Sperstian
- Delanteros: Edgar Sevikyan, Grant Leon Ranos, Zhirayr Shaghoyan.
Pronóstico SI
A pesar de la sensible baja de Cristiano Ronaldo, Portugal es inmensamente superior. Juegan en casa, con la obligación de ganar para clasificar al Mundial. Armenia ha recibido 10 goles en contra y no debería ser un obstáculo para un equipo luso que saldrá a resolver el partido desde el primer minuto.
Portugal 3-0 Armenia
