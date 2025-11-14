Portugal vs Armenia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su última jornada en el Grupo F con un partido crucial para los locales.

Portugal, que viene de una sorpresiva y dolorosa derrota ante Irlanda, recibe en casa a Armenia con la obligación de ganar para asegurar su clasificación directa al Mundial. La gran ausencia para los de Roberto Martínez será la de su capitán, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en el partido anterior.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs Armenia?

Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Fecha : domingo 16 de noviembre

: domingo 16 de noviembre Horario : 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España) Estadio: Estadio do Dragão

¿Cómo se podrá ver el Portugal vs Armenia en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España UEFA.tv Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de Portugal

Rival Resultado Competición Irlanda 0-2 D Eliminatorias Mund. Hungría 2-2 E Eliminatorias Mund. Irlanda 1-0 V Eliminatorias Mund. Hungría 3-2 V Eliminatorias Mund. Armenia 5-0 V Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Armenia

Rival Resultado Competición Hungría 0-1 D Eliminatorias Mund. Irlanda 0-1 D Eliminatorias Mund. Hungría 0-2 D Eliminatorias Mund. Irlanda 2-1 V Eliminatorias Mund. Portugal 0-5 D Eliminatorias Mund.

Últimas noticias de Portugal

El equipo de Roberto Martínez complicó su clasificación en la última jornada. La inesperada derrota por 2-0 en su visita a Irlanda, sumada a la expulsión de Cristiano Ronaldo, obliga a los lusos a conseguir la victoria en la última fecha para asegurar el boleto.

Lideran el grupo con 10 puntos, pero una derrota podría dejarlos fuera. La gran duda es quién reemplazará al capitán suspendido en el ataque.

Últimas noticias de Armenia

La selección armenia, dirigida por Yeghishe Melikyan, ya no tiene nada en juego. Se ubican en el último lugar del Grupo F con solo 3 puntos y una racha de cuatro derrotas consecutivas en la eliminatoria, la última un 0-1 en casa contra Hungría.

Buscarán cerrar su participación de la manera más digna posible en su visita a Lisboa.

Posibles alineaciones

Portugal

Portero : Diogo Costa

: Diogo Costa Defensas : Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo

: Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo Centrocampistas : Rúben Neves, Vitinha, João Neves

: Rúben Neves, Vitinha, João Neves Delanteros: Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.

Armenia

Portero : Henri Avagyan

: Henri Avagyan Defensas : Erik Piloyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan

: Erik Piloyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan Centrocampistas : Kamo Hovhannisyan, Karen Rafik Muradyan, Eduard Sperstian

: Kamo Hovhannisyan, Karen Rafik Muradyan, Eduard Sperstian Delanteros: Edgar Sevikyan, Grant Leon Ranos, Zhirayr Shaghoyan.

Pronóstico SI

A pesar de la sensible baja de Cristiano Ronaldo, Portugal es inmensamente superior. Juegan en casa, con la obligación de ganar para clasificar al Mundial. Armenia ha recibido 10 goles en contra y no debería ser un obstáculo para un equipo luso que saldrá a resolver el partido desde el primer minuto.

Portugal 3-0 Armenia