Portugal vs Congo - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Portugal y Congo abren la actividad del Grupo K en el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Ambas selecciones se ven las caras en el Houston Stadium, de la homónima ciudad.

No quedan dudas de que los lusos son claros favoritos ante una selección que apenas está jugando su segundo Mundial en su historia.



Portugal llega al torneo como uno de los equipos a los que habrá que seguir de cerca. A diferencia de años anteriores, Ronaldo cuenta con un equipo excepcional que lo acompañará para intentar conseguir el máximo logro al cual puede aspirar un futbolista profesional.



Los dirigidos por Martínez cuentan con las estrellas del Paris Saint-Germain, Vitinha y João Neves, y con el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, entre las piezas de un rompecabezas que finalmente empieza a encajar para la Seleção das Quinas.

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