Posible alineación del América para el Apertura 2026: altas, bajas y once titular

El Club América completó su pretemporada después de haber estado cerca de dos semanas en España. La primera parada del equipo de Guillermo Almada fue Marbella y posteriormente Madrid donde el equipo terminó su preparación de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

¡Hagamos de Los Ángeles territorio Americanista! 💙🏙️💛



AMISTOSO ⚔️ Club América vs. @LAGalaxy

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📅 11 de julio, 19:30 (hora local)

🏟️ Dignity Health Sports Park



Pintemos el estadio de amarillo. 🦅 pic.twitter.com/aH9H3l88nG — Club América (@ClubAmerica) July 7, 2026

Así regresar a México y posteriormente afrontar sus primeros duelos amistosos como el de Tamaulipas ante la Jaiba Brava y después en la Unión Américana ante LA Galaxy en Los Angeles este 11 de julio.

🚨El América compra a Thiago Espinosa en u$s 2M. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/Niz0tnWmyW pic.twitter.com/WnoZ5460eq — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 30, 2026

En cuanto a la novedad con el uruguayo Thiago Espinosa, tendría un cambio de posición para el arranque del próximo torneo. De acuerdo a múltiples reportes, el charrúa ahora jugaría como extremo para competir con Brian Rodríguez.

El alta principal del conjunto azulcrema fue la llegada al banquillo de Guillermo Almada que firmó hasta el 2028 y evidentemente hará varios ajustes al parado táctico que tenía André Jardine.

Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/C2UP4kbYZO — Club América (@ClubAmerica) July 4, 2026

Hasta ahora, solamente se han confirmado las bajas de Néstor Araujo y Jonathan dos Santos del primer equipo, pero se espera que en las primeras semanas del certamen se confirmen más salidas de jugadores que no tiene cabida en el sistema del nuevo estratega y quizá algunos elementos que emigren al extranjero.

Tras el bajo rendimiento de los jugadores azulcremas en el Mundial 2026 sus salidas a Europa se podrían cancelar: Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, podrían permanecer en Coapa.

Cumbre en Los Ángeles el fin de semana entre Borja Iglesias y la directiva del América



Dynamo de Moscú pide más dinero por Luis Chávez de lo que el América quiere ofrecer⚽️🦅🔥



@soyrotorres_ con la información 🙌#LigaMX #america #fichaje #TVCDeportes pic.twitter.com/ETPObcbPOm — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 7, 2026

A su vez: Luis Chávez, Borja Iglesias y Denzell García encabezan la lista de posibles incorporaciones.

La posible alineación de América (4-3-3)

Guillermo Almada es nuevo DT de América | Europa Press Sports/GettyImages

Esta alineación preliminar incluye los objetivos de mercado y refuerzos que la directiva azulcrema planea integrar para apuntalar el proyecto de Almada.

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Mediocampistas: Luis Chávez, Nelson Deossa, Raphael Veiga.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Borja Iglesias, Brian Rodríguez.

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