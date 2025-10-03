La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Villarreal

LaLiga 2025/26 continúa su marcha y en la Jornada 8 el Real Madrid buscará recuperar su buen momento cuando reciba en el Estadio Santiago Bernabéu al Villarreal.

El conjunto blanco llega con la moral por las nubes después de una espectacular goleada por 5-0 en su visita al Kairat por la Champions League a mitad de semana, un resultado que demostró el poder de su ofensiva y se recompuso del batacazo en el derbi madrileño la semana pasada.

Sin embargo, el equipo dirigido por Xabi Alonso afronta el partido en medio de una crisis de lesiones sin precedentes, especialmente en la línea defensiva.

Con las bajas confirmadas de larga duración de Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, a las que se suman las recientes lesiones de Éder Militão y Dani Carvajal en el último derbi, el técnico español se ve forzado a improvisar una defensa de circunstancias para el duelo de este sábado.

La posible alineación del Real Madrid vs Villarreal

POR: Thibaut Courtois - El guardameta belga es el pilar que sostiene a una defensa mermada. Su seguridad, experiencia y capacidad para realizar paradas decisivas serán más importantes que nunca para dar tranquilidad al equipo.

LD: Raúl Asencio - Ante las lesiones de Carvajal y Alexander-Arnold, el canterano volverá a tener la oportunidad de oro de ser titular. Su velocidad y compromiso defensivo serán puestos a prueba.

DFC: Dean Huijsen - El joven central neerlandés está llamado a ser el líder de la zaga de emergencia. Su buena salida de balón y su inteligencia táctica serán claves para mantener el orden.

DFC: David Alaba - El austriaco es el único defensor experimentado disponible. Su polivalencia y liderazgo serán fundamentales para guiar a sus jóvenes compañeros en una línea defensiva inédita.

LI: Fran García - Con Ferland Mendy aún fuera, el lateral español se ha consolidado en la banda izquierda. Su incansable recorrido y su precisión en los centros lo convierten en un arma ofensiva más.

MD: Franco Mastantuono - La joven perla argentina aporta desequilibrio y atrevimiento por la banda derecha. Su habilidad en el uno contra uno será una vía de escape para un equipo que necesita generar peligro.

MC: Dani Ceballos - El sevillano será el encargado de poner la pausa y la creatividad en el centro del campo. Su visión de juego y calidad en el pase son la llave para conectar con los delanteros.

MC: Aurélien Tchouaméni - El ancla del equipo. El francés es el músculo y el equilibrio del mediocampo, cuya labor de recuperación y despliegue físico será vital para proteger a la defensa.

MI: Vinícius Junior - El brasileño es la principal amenaza ofensiva partiendo desde la izquierda. Su velocidad, regate y capacidad para generar caos en las defensas rivales lo hacen indispensable.

DC: Arda Güler - Jugando con libertad por todo el frente de ataque, el talento turco es el socio ideal para Mbappé. Su habilidad para filtrar pases y su llegada desde segunda línea son un peligro constante.

DC: Kylian Mbappé - La superestrella y principal referencia de gol. Tras su hat-trick en Champions League, buscará seguir con su racha goleadora. Es la amenaza letal del conjunto blanco.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Francisco García

: Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Francisco García Mediocampistas : Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Vinícius Junior

: Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Vinícius Junior Delanteros: Arda Güler, Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Villarreal (4-4-2)

El submarino amarillo buscará aprovechar las bajas de su rival y se espera que salte al campo con un once muy ofensivo, manteniendo la base que le ha dado buenos resultados.

Portero : Luiz Júnior

: Luiz Júnior Defensas : Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona

: Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona Mediocampistas : Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan

: Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan Delanteros: Georges Mikautadze, Nicolas Pépé

Se espera un partido de alta intensidad en el que los merengues intentarán sobreponerse a las adversidades y mantener su fortaleza en casa.

