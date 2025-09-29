Todos los futbolistas lesionados que tiene el Real Madrid

El Real Madrid ha iniciado la temporada 2025/2026 con un rendimiento destacado. En LaLiga acumula cinco victorias y una derrota en las primeras seis jornadas, y un triunfo en la Champions League. No obstante, las próximas semanas supondrán un verdadero desafío para Xabi Alonso, ya que las lesiones de varios jugadores clave, especialmente en la defensa, pondrán a prueba la solidez del equipo.

Los merengues no podrán contar con Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao y Dani Carvajal para los próximos compromisos en LaLiga y la Champions League.

A continuación te contamos qué tipo de lesión tiene cada uno de los futbolistas del Real Madrid y cuándo se espera su regreso a los terrenos de juego.

Antonio Rudiger

El defensa alemán se lesionó el pasado 12 de septiembre durante la última sesión de entrenamiento de cara al duelo ante la Real Sociedad. El Real Madrid informó a través de un comunicado que Rudiger tenía una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda.

Debido a la gravedad de la lesión, se espera que el zaguero tarde entre dos y tres meses para volver a jugar. Dependiendo de su evolución, podría regresar a principios de diciembre.

Trent Alexander-Arnold

El lateral derecho del Real Madrid sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 16 de septiembre en el partido de Champions League ante el Olympique de Marsella. Se espera que Alexander-Arnold se recupere y esté de regreso con la plantilla para finales de octubre o las primeras semanas de noviembre.

Eder MIlitao

El defensa central brasileño Éder Militao resultó lesionado el pasado fin de semana durante el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tuvo que ser sustituido en el descanso tras recibir una fuerte entrada de Alexander Sørloth. Hasta ahora, se desconoce el tipo de lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas. Por lo pronto, no fue incluido en la convocatoria para el partido de la Champions League contra el Kairat, programado para el 30 de septiembre.



Dani Carvajal

Dani Carvajal también resultó lesionado durante el derbi madrileño. En el parte médico compartido por el club se indicó que el lateral español sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Su tiempo de recuperación estará pendiente de su evolución.

Ferland Mendy

El lateral izquierdo francés se lesionó el 26 de abril durante la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Mendy fue sustituido a los once minutos de iniciado el partido tras sufrir una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho. El defensa, que lleva más de cinco meses de baja, aún no tiene una fecha confirmada para su regreso a los terrenos de juego.

