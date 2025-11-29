Pocos jugadores han visto su valor caer tan drásticamente como el de Ibrahima Konaté durante el último año.



El francés se había ganado merecidamente un lugar entre los centrales de élite de Europa en su mejor momento, demostrando ser el compañero perfecto para Virgil van Dijk en la defensa del Liverpool, pero un declive extraordinario y rápido ha dañado su reputación.



El excelente estado de forma de Konaté había despertado un gran interés en el Real Madrid, que parecía dispuesto a repetir la hazaña de Trent Alexander-Arnold fichando al defensa del Liverpool gratis el próximo verano, cuando su contrato expire. Sin embargo, según informes, el gigante español se ha retirado de la carrera por su fichaje.



Liverpool v Nottingham Forest - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

El desaire del Madrid no sorprende: el rendimiento del jugador de 26 años en los últimos meses ha sido bastante desalentador, con solo algunas actuaciones competentes. En medio del desastre continuo del Liverpool esta temporada, él ha sido uno de los principales culpables. Konaté se volvió loco por los rumores de traspaso y ahora se enfrenta a un futuro incierto.



Entonces, ¿Qué le espera al central del Liverpool? Aquí están las tres posibilidades más probables.



1. Bayern Múnich

FC Bayern München v Manchester City: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions League | Lars Baron/GettyImages

El Bayern Múnich se ha deshecho en elogios con su última incorporación procedente del Liverpool. El fichaje de verano, Luis Díaz, ha causado sensación desde que traspasó el Merseyside al Bayern. ¿Podría el campeón de la Bundesliga volver a centrar su atención en su excompañero Konaté?



Es posible, ya que el Bayern es uno de los clubes que se ha vinculado tentativamente con Konaté ante el interés del Madrid, y la perspectiva de fichar a un central estelar —basándose en su historial, por supuesto— que pronto entrará en su mejor momento por nada resultará tentadora.



Es discutible si el Bayern necesita otro central. Ya cuentan con Dayot Upamecano, compañero de selección de Konaté, Hiroki Ito, Jonathan Tah y Kim Min-jae, mientras que Josip Stanišić es capaz de desempeñar esa función.



Se ha vinculado a Upamecano con la posibilidad de salir del Bayern ante el interés del Paris Saint-Germain y el Madrid, lo que significa que su futuro podría estar indisolublemente ligado al de Konaté. El interés del Bayern en el defensa del Liverpool seguramente se intensificaría si su actual central francés se marcha.

2. Paris Saint-Germain

An interior view of Parc des Princes. | Tim Clayton/GettyImages

Como era de esperar, Konaté, nacido en París, ha sido vinculado recientemente con un regreso a Francia, con el PSG entre sus admiradores. La perspectiva de unirse al vigente campeón de Europa generaría mucha ilusión en el número 5 del Liverpool, quien jugó en el Paris FC, rival de la ciudad, durante su juventud.



Sin embargo, el PSG cuenta con una defensa central bastante sólida, e incluso recurrió a la Premier League para reforzar su defensa el verano pasado. Illia Zabarnyi, del Bournemouth, fue fichado desde la costa sur de Inglaterra por poco menos de 72,8 millones de dólares, uniéndose a una plantilla de impresionantes defensas centrales que incluye a Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández y Lucas Beraldo.



Ofrecerle a Konaté un salario considerable no será un problema para el PSG, y el defensa tiene amplia experiencia en la élite, ya sea en la Champions League, la Premier League o en grandes torneos internacionales. Sin duda, sería una incorporación muy útil.



De nuevo, es cuestionable si el equipo de Luis Enrique necesita otro central, pero el PSG parece el pretendiente más probable de Konaté si deja Anfield.

3. Liverpool

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Visionhaus/GettyImages

Tras la decisión del Madrid de rescindir su interés en Konaté, una extensión de contrato con el Liverpool parece más probable que nunca. Desafortunadamente, desde la perspectiva del francés, sus recientes actuaciones seguramente habrán perjudicado su posición negociadora en las negociaciones contractuales.



El Liverpool sigue muy interesado en que Konaté firme nuevos términos. No quieren perder un activo valioso gratis por segunda temporada consecutiva y ya se encuentran faltos de profundidad y calidad en la defensa central. La salida de Konaté les obligaría a fichar a dos nuevos defensas antes del inicio de la próxima temporada.



Konaté no tiene muchas quejas sobre su situación actual y podría verse obligado a aceptar un futuro diferente al que anticipaba. Quizás la retirada del Madrid de un posible traspaso pueda ayudar a revitalizar y reenfocar al defensa, que se encuentra en un estado de forma inestable.