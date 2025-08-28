Predicciones de la primera fase de la Champions League: los ocho primeros, quién jugará el play off y eliminados

El inicio de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina y el calendario de la etapa de liguilla se confirmó este jueves, dejando partidos espectaculares para que los aficionados del fútbol disfruten.

Recordatorio de las reglas:

Los 16 equipos ubicados entre el 9 y el 24 aún tienen posibilidades de permanecer en la competición. Para ello será necesario jugar un play-off contra el equipo contrario en esta parte de la tabla (ejemplo a continuación). Los equipos perdedores pasan a la Europa League y los ganadores a octavos de final. Puestos 25 al 36: Los 12 peores equipos de esta fase de Liga al final de las ocho jornadas verán aquí su periplo europeo, sin ser transferidos a otra competición.

El pronóstico de SI Fútbol para la fase de liguilla de la UEFA Champions League

Se clasificarían en octavos sin jugar un play-off (clasificados del 1 al 8):

1. Liverpool

2. FC Barcelona

3. Arsenal

4. Manchester City



5. Bayern Múnich

6. PSG

7. Real Madrid

8. Chelsea

Jugarían el play-off para acceder a octavos (del puesto 9 al 24):

9. Juventus

10. Napoli

11. Inter de Milán

12. Ajax

13. Sporting de Lisboa

14. Tottenham

15. Borussia Dortmund

16. Newcastle

17. Atlético de Madrid

18. Benfica

19. Bayer Leverkusen

20. Athletic Club

21. Galatasaray

22. Atalanta

23. Olympiacos

24. Villarreal

Para estos clubes, como se mencionó anteriormente, no hay empate. El equipo mejor clasificado se enfrenta al peor clasificado y así sucesivamente, en un formato de ida y vuelta. Los ocho equipos mejor clasificados jugarán el partido de vuelta en su estadio.

Se quedarán afuera

25. Eintracht Frankfurt

26. Mónaco

27. PSV

28. Brugge

29. FC Copenhague

30. Olympique Marsella

31. Bodo Glimt

32. FK Qarabag

33. Slavia Praga

34 Union St. Gilloise

35. Kairat Almaty

36. Pafos