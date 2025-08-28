Predicciones de la primera fase de la Champions League: los ocho primeros, quién jugará el play off y eliminados
El inicio de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina y el calendario de la etapa de liguilla se confirmó este jueves, dejando partidos espectaculares para que los aficionados del fútbol disfruten.
Recordatorio de las reglas:
- Puestos 1 a 8: Los ocho primeros de la clasificación final pasarán directamente a los octavos de final, sin jugar un play-off. Un privilegio jugar una jornada menos, mientras los futbolistas se quejan de la apretada agenda.
- Puestos 9 al 24: Los 16 equipos ubicados entre el 9 y el 24 aún tienen posibilidades de permanecer en la competición. Para ello será necesario jugar un play-off contra el equipo contrario en esta parte de la tabla (ejemplo a continuación). Los equipos perdedores pasan a la Europa League y los ganadores a octavos de final.
- Puestos 25 al 36: Los 12 peores equipos de esta fase de Liga al final de las ocho jornadas verán aquí su periplo europeo, sin ser transferidos a otra competición.
El pronóstico de SI Fútbol para la fase de liguilla de la UEFA Champions League
Se clasificarían en octavos sin jugar un play-off (clasificados del 1 al 8):
1. Liverpool
2. FC Barcelona
3. Arsenal
4. Manchester City
5. Bayern Múnich
6. PSG
7. Real Madrid
8. Chelsea
Jugarían el play-off para acceder a octavos (del puesto 9 al 24):
9. Juventus
10. Napoli
11. Inter de Milán
12. Ajax
13. Sporting de Lisboa
14. Tottenham
15. Borussia Dortmund
16. Newcastle
17. Atlético de Madrid
18. Benfica
19. Bayer Leverkusen
20. Athletic Club
21. Galatasaray
22. Atalanta
23. Olympiacos
24. Villarreal
Para estos clubes, como se mencionó anteriormente, no hay empate. El equipo mejor clasificado se enfrenta al peor clasificado y así sucesivamente, en un formato de ida y vuelta. Los ocho equipos mejor clasificados jugarán el partido de vuelta en su estadio.
Se quedarán afuera
25. Eintracht Frankfurt
26. Mónaco
27. PSV
28. Brugge
29. FC Copenhague
30. Olympique Marsella
31. Bodo Glimt
32. FK Qarabag
33. Slavia Praga
34 Union St. Gilloise
35. Kairat Almaty
36. Pafos
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo