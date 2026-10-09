“Prefiero reír un poco. Tendré 80 años cuando llegue un veredicto final”: Mourinho sobre la posible sanción al City

El medio italiano ‘Corriere dello Sport’ llevó a cabo una entrevista con el portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid de España, en la cual habló sobre diferentes situaciones, entre ellas, el famoso caso ‘Negreira’ ocurrido en el fútbol español, además de la posible sanción que recibiría el Manchester City de Inglaterra tras haber sido declarado culpable de más de 100 cargos financieros.

¡MOURINHO SE BURLA DE LA SITUACIÓN DEL MANCHESTER CITY!



El portugués ironizó sobre cuándo llegará una posible sanción contra los Citizens: “Tendré 80 años” 👀🔥https://t.co/fnflGxdcwf pic.twitter.com/S9giD5c2GX — MedioTiempo (@mediotiempo) October 8, 2026

Fiel a su costumbre, The Special One se mostró irónico y prefirió tomárselo con humor, indicando que si realmente se le impone un castigo a los Citizens eso será hasta que él tenga una edad avanzada porque vendrán sentencias y apelaciones.



“Prefiero tomármelo un poco a risa. Creo que llegaremos a una conclusión, pero yo, que ya estoy en los sesenta, tendré que tener la suerte de estar aquí cuando llegue el veredicto final. Ahora llegará una sentencia, luego una apelación. Yo tendré 80 años”, comentó el lusitano.



Hasta ahora se sabe que el club inglés podría recibir una sanción de hasta 60 puntos menos, según el locutor deportivo Alan Brazil de talkSPORT, ser expulsado de la Premier League e incluso enfrentar nuevas acciones de la UEFA.

💬😅 Fiel a su estilo, José Mourinho bromeó sobre la situación que vive Manchester City.



Explicó que habrá una sentencia y una apelación, pero cuando veamos eso, tendrá 80 años. pic.twitter.com/IxHenAwAwx — FOX (@somos_FOX) October 8, 2026

Fue el pasado 29 de septiembre cuando se dio a conocer el fallo, determinando que la escuadra británica incumplió normas económicas durante nueve temporadas, entre el 2009 y 2018. Ante este escenario, el Manchester City apeló el 1 de octubre y mantiene su inocencia, asegurando que la comisión cometió errores de hecho y de derecho, afirmando que tiene pruebas para revertir el fallo. La apelación debería tramitarse en doce semanas y el dictamen llegaría después, aunque existe debate sobre esos plazos.



Entre 2009 y 2018, los Ciudadanos, bajo la dirección técnica del español Pep Guardiola, han conquistado tres ligas, una FA Cup, tres Carabao Cup y dos Community Shield, aunque se le podrían quitar algunos de estos títulos si termina siendo declarado culpable.