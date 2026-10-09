“Prefiero reír un poco. Tendré 80 años cuando llegue un veredicto final”: Mourinho sobre la posible sanción al City
El medio italiano ‘Corriere dello Sport’ llevó a cabo una entrevista con el portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid de España, en la cual habló sobre diferentes situaciones, entre ellas, el famoso caso ‘Negreira’ ocurrido en el fútbol español, además de la posible sanción que recibiría el Manchester City de Inglaterra tras haber sido declarado culpable de más de 100 cargos financieros.
Fiel a su costumbre, The Special One se mostró irónico y prefirió tomárselo con humor, indicando que si realmente se le impone un castigo a los Citizens eso será hasta que él tenga una edad avanzada porque vendrán sentencias y apelaciones.
“Prefiero tomármelo un poco a risa. Creo que llegaremos a una conclusión, pero yo, que ya estoy en los sesenta, tendré que tener la suerte de estar aquí cuando llegue el veredicto final. Ahora llegará una sentencia, luego una apelación. Yo tendré 80 años”, comentó el lusitano.
Hasta ahora se sabe que el club inglés podría recibir una sanción de hasta 60 puntos menos, según el locutor deportivo Alan Brazil de talkSPORT, ser expulsado de la Premier League e incluso enfrentar nuevas acciones de la UEFA.
Fue el pasado 29 de septiembre cuando se dio a conocer el fallo, determinando que la escuadra británica incumplió normas económicas durante nueve temporadas, entre el 2009 y 2018. Ante este escenario, el Manchester City apeló el 1 de octubre y mantiene su inocencia, asegurando que la comisión cometió errores de hecho y de derecho, afirmando que tiene pruebas para revertir el fallo. La apelación debería tramitarse en doce semanas y el dictamen llegaría después, aunque existe debate sobre esos plazos.
Entre 2009 y 2018, los Ciudadanos, bajo la dirección técnica del español Pep Guardiola, han conquistado tres ligas, una FA Cup, tres Carabao Cup y dos Community Shield, aunque se le podrían quitar algunos de estos títulos si termina siendo declarado culpable.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.