Preocupación en Brasil por el estado físico de Neymar: ¿cuándo podrá debutar en el Mundial 2026?

El inicio de la Copa del Mundo para la selección de Brasil ha sido complejo. El seleccionado más ganador de toda la historia no pudo pasar del empate en contra de su similar de Marruecos. Incluso, hubo momentos en el encuentro donde daba la impresión de que la 'Verde Amarela' caería derrotada.

De forma natural, las críticas no se hicieron esperar en contra de Carlo Ancelotti y su equipo. Las mismas pueden crecen en las siguientes horas, pues uno de los jugadores a los que más se aferró la Federación en llevar al Mundial, Neymar Jr., no termina por estar en condiciones para tener actividad en el torneo.

⛔️🇧🇷 La CBF ABANDONÓ LAS ESPERANZAS de que Neymar Júnior pueda jugar la FASE DE GRUPOS.



‼️Lleva UN MES sin entrenar en el campo, y solo lo utilizarán en caso de EXTREMA NECESIDAD.



Buscan sacarlo del foco y EVITAR MAYORES CRÍTICAS después del empate con Marruecos. ⚠️… pic.twitter.com/xyN8KQuXWN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 16, 2026

De acuerdo con el reporte de 'OGlobo', a nivel interno de la selección han perdido toda esperanza de que Neymar pueda tener rodaje con el seleccionado durante la fase de grupos. El jugador de Santos no ha podido entrenar ni siquiera sobre césped a la par del resto de la plantilla.

Es un hecho que este fin de semana el '10' se perderá el duelo en contra de Haití. E incluso, un retorno en contra de Escocia luce casi que imposible, pues alcanzar la recuperación y forma física para un duelo de alta exigencia en el lapso de una semana, es una misión mucho más que compleja.

Brazil Portraits - FIFA World Cup 2026 | Karl Bridgeman - FIFA/GettyImages

En Brasil se busca evadir el tema de Neymar de todas formas. La Federación como el cuerpo técnico saben que llevarle al Mundial fue un error, uno que ya están pagando y que puede resultar todavía peor si los resultados no llegan.

El resultado negativo en contra de Marruecos y la forma en la que el seleccionado encaró dicho encuentro no fueron de ayuda. El debut mundialista puso a Brasil debajo del foco de forma negativa y se entiende que esto puede empeorar aún más con el asunto de Neymar.