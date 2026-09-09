¡Preocupación en el América! Carlos Álvarez habría arribado con una lesión

Carlos Álvarez se convirtió en uno de los refuerzos más llamativos del América para el semestre ya en curso, aunque su llegada habría estado acompañada por un problema físico. El español, procedente del Levante, arribó a México con una pubalgia que arrastraba desde antes de concretar su fichaje con los del nido de Coapa.

La situación, sin embargo, nunca habría representado una sorpresa para el América. Tanto el cuerpo técnico como la directiva estaban enterados del estado físico del mediapunta antes de completar la operación. Pese a ello, toda la gente de planeación deportiva dio luz verde al movimiento.



¡OJO CON EL FICHAJE BOMBA! 🫢🦅



David Medrano, columnista de mediotiempo, dio a conocer que el futbolista español de 23 años está combatiendo desde hace años con una pubalgia.



El cuerpo técnico y la directiva del América estaban enterados de la lesión de Carlos Álvarez y así… pic.twitter.com/gYAV82jX5B — MedioTiempo (@mediotiempo) September 8, 2026

Dentro del club existe calma respecto a la pubalgia que presenta el español. Se considera una lesión menor que, con el manejo adecuado de las cargas y periodos de reposo, no tendría que convertirse en un inconveniente importante. Siendo así, América decidió seguir adelante con el movimiento.

Las primeras jornadas de Álvarez como futbolista de Coapa también han servido para reducir cualquier preocupación alrededor de su condición. Álvarez trabaja junto con el resto del plantel dentro de la normalidad y, hasta el momento, la pubalgia no habría presentado señales de agravarse durante los entrenamientos.

Levante UD v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Eso no significa que el América pretenda acelerar su preparación. El español estaría realizando algunas labores con una intensidad menor mientras completa su proceso de adaptación. La meta es darle rodaje paulatino hasta que esté en forma para jugar con el primer equipo.

Otro factor que está siendo considerado es la adaptación de Álvarez a la altura de la Ciudad de México. Después de desarrollar prácticamente toda su carrera en España, el creativo necsita acostumbrarse progresivamente a nuevas condiciones. Por esa razón, Guillermo Almada prefiere tener un trabajo calma con el ex Levante hasta nuevo aviso.

Así, aunque Carlos Álvarez efectivamente habría llegado al América con pubalgia, por ahora no existe alarma dentro de Coapa. La lesión era conocida antes de su contratación y se entiende que no hay riesgo de algo más grave en el plazo inmediato.

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