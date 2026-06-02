Pretemporada 2026 del FC Barcelona: fechas de la gira, partidos, entradas y cómo ver los encuentros

La temporada 2025/26 del FC Barcelona fue buena, logrando el bicampeonato en LaLiga y consagrándose en la Supercopa de España. La Copa del Rey los tuvo como protagonistas en las semifinales, cayendo ante el Atlético de Madrid. El verdugo en la UEFA Champions League fue el mismo, aunque en instancia de cuartos de final.

Ahora, con Hansi Flick en el banquillo y la llegada ya confirmada de Anthony Gordon, el Barça intentará prepararse de la mejor manera de cara a la nueva campaña, donde el certamen continental será sin lugar a dudas el plato fuerte.

Aquí, Sports Illustrated te trae todo lo que necesitas saber sobre los planes de pretemporada del FC Barcelona de cara a la temporada 2026/27.

El calendario de partidos de la pretemporada 2026 del FC Barcelona

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Eric Alonso/GettyImages

Según informó Mundo Deportivo, los trabajos comenzarán con el plantel incompleto entre el 12 y el 13 de julio, en pleno Mundial 2026. Se espera que la pretemporada inicie en la Ciutat Esportiva del Barcelona, para luego mudarse al predio de la selección de Inglaterra.

En tierras británicas jugarían un amistoso contra algún club local en St. James Park, mientras que luego viajarían a África para jugar en Nairobi, Kenia, y Rabat, Marruecos. El rival del encuentro en tierras keniatas podría ser el Liverpool. Además, se jugará el Trofeu Joan Gamper, en la tercera semana de agosto, justo antes del inicio de la temporada. Los rumores señalan un posible viaje a Buenos Aires para jugar ante River Plate, aunque esto todavía no está confirmado.

¿Cuándo empieza la temporada 2026/27 del Real Madrid?

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La temporada 2026/27 de LaLiga comenzará el fin de semana del 16 de agosto de 2026, manteniendo el mismo calendario que las últimas campañas. Sin embargo, el calendario completo aún no se ha publicado. Por su parte, la UEFA Champions League arrancará la semana del 8 al 10 de septiembre.

Se espera que el calendario se anuncie a finales de junio o principios de julio.

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