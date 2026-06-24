Pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2026: rivales, fechas, sedes y más

Las Chivas Rayadas del Guadalajara ya se encuentran trabajando de cara al Apertura 2026, de la Liga MX, además ya hay rostros nuevos en Verde Valle, tal como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, procedentes de Xolos de Tijuana y Santos Laguna, respectivamente, aunque este último estuvo a préstamo con los Pumas en el pasado semestre.

🇦🇹 ¡Mi gente de Tamaulipas! ❤️🤍



Los esperamos para nuestro partido de preparación ante @CFCorrecaminos este 3 de julio



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Después de haber llegado hasta las semifinales del Clausura 2026, el técnico argentino Gabriel Milito apunta hacia el campeonato. Para eso, el Rebaño Sagrado ya tiene pactado cómo será su pretemporada, esperando estar en la mejor forma posible para el certamen venidero.



Desde la semana pasada, el equipo rojiblanco viajó a Barra de Navidad para llevar a cabo la etapa más intensa de su preparación, donde estará por nueve días, es decir, hasta este sábado 27 de junio. Una vez que eso concluya, el club volverá a la Perla Tapatía para seguir entrenando y preparar su primer amistoso, que está cerrado para el mes de julio.



Para la pretemporada, El Mariscal convocó a 31 futbolistas, entre ellos, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda y Miguel Tapias, quienes han sonado para abandonar la institución, así como algunos canteranos: Sebastián Liceaga, Robinho Romero, Sergio Aguayo, Cristo Navarrete, Yohan Orozco, Leonel Calderón, Hugo Mata, Jesús Hernández, Ángel Chávez, Samir Inda y Carlos Hernández, además del goleador del Tapatío, Vladimir Moragrega. Asimismo, Luis Rey fue tomado en cuenta tras haber culminado su préstamo con el Puebla.

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Las ausencias fueron Efraín Álvarez, quien fue operado de manera exitosa para corregir un varicocele izquierdo, quedando sujeto a evolución, razón por la que se perderá la pretemporada. Quienes no entraron en planes aun cuando están registrados con el primer equipo son el guardameta Eduardo ‘Dragón’ García y el defensa Leonardo Sepúlveda, aparte el mediocampista mexicoamericano Fidel Barajas acabó su cesión con San Luis, pero ya le buscan acomodo en otra escuadra. Tampoco se debe olvidar a los futbolistas que están representando a la selección de México en el Mundial 2026: Raúl ‘Tala’ Rangel, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando ‘Hormiga’ González.



Se debe recordar que el Guadalajara debuta en el Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio frente a los Diablos Rojos del Toluca, en el Estadio Akron.

¿Cuáles son los partidos de pretemporada de Chivas?

El primero será el viernes 3 de julio contra Correcaminos UAT, club de la Liga de Expansión, con el Estadio Marte R. Gómez listo para celebrarlo.

🇦🇹 ¡Nos vemos en Tepatitlán este viernes 10 de julio, ChivaHermanos!



Nos enfrentamos a Leones Negros en el Gregorio ‘Tepa’ Gómez 🔥



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Posteriormente, el viernes 10 de julio, a las 20 horas, se verá las caras con Leones Negros, también de la Liga de Plata, donde el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez de Tepatitlán servirá de sede.



*Todavía podría pactarse otro amistoso, a falta de confirmación oficial.