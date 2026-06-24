Pretemporada del América rumbo al Apertura 2026: rivales, fechas, sedes y más

Las Águilas del América quieren regresar con todo para el Apertura 2026, de la Liga MX, luego de no haber podido conquistar títulos en lo que va del año. En Coapa se acabó la era del técnico brasileño André Jardine, quien ahora dirigirá en Dubái, pero en su lugar arribo otro viejo conocido del balompié azteca, el uruguayo Guillermo Almada, quien estuvo con el Real Oviedo de España, mas no pudo evitar el descenso del equipo en LaLiga.

¡Las Águilas del América aterrizaron en Madrid! 🇪🇸🔛



Nuestra pretemporada continúa en España, nos queda mucho por entrenar y practicar. Los ánimos al máximo y con ganas de seguir mejorando.



Vamos con todo, América. Siempre juntos. 💪🦅 pic.twitter.com/bXYX5VPsT9 — Club América (@ClubAmerica) June 23, 2026

Al mismo tiempo, el timonel charrúa ya habría trazado sus planes y de entrada habría cortado a dos de los refuerzos que pidió Jardine el semestre anterior: los brasileños Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, este último buscando cortar el préstamo para que regrese al Fluminense de su país.



Por otro lado, se debe recordar que hay elementos del club que están disputando el Mundial 2026 y por eso no son parte de la pretemporada: Israel Reyes (México), Alejandro Zendejas (Estados Unidos), Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres (Uruguay). Asimismo, Jonathan Dos Santos ya no estará más al haber optado por no renovar su contrato.



Tras haber iniciado sus prácticas en Coapa el pasado 10 de junio, la plantilla azulcrema trasladó su pretemporada a Marbella, España, comenzando su trabajo el 15 de junio. El plan oficial era que las Águilas retornaran a México este lunes 22 de junio, sin embargo, Almada consideró necesario extender los trabajos en suelo ibérico. Según el periodista Edgar Morales, los Millonetas estarán en España hasta el próximo 1 de julio, teniendo también como objetivo la búsqueda de refuerzos que puedan apuntalar a la plantilla para el Apertura 2026. Justamente para el séptimo día de pretemporada, el América hizo aterrizaje en Madrid.

Arrancamos pretemporada 🦅⚽️

📍Marbella, España 🇪🇸 pic.twitter.com/DH3wSfUGSQ — Club América (@ClubAmerica) June 15, 2026

El debut del América para el nuevo torneo de la Liga MX será el sábado 18 de julio cuando visite a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora.

¿Qué rivales tendrá el América para su pretemporada?

¡Hagamos que California se pinte de amarillo! 🏙️💛



AMISTOSO ⚔️ Club América vs. @LAGalaxy

🎟️ Boletos: https://t.co/WbIYY9RNqW

📅 11 de julio, 19:30 (hora local)

🏟️ Dignity Health Sports Park



Vayamos juntos en nuestro partido de preparación. 🦅💥 pic.twitter.com/LYJmfLn5HQ — Club América (@ClubAmerica) June 16, 2026

Uno de los primeros ensayos para la nueva era Almada está agendado para el sábado 4 de julio ante el Tampico Madero de la Liga de Expansión, en una sede por definir.



Después de eso, el equipo azulcrema se medirá con El Galaxy de Los Ángeles de la MLS, el cual se llevará a cabo el sábado 11 de julio en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California.



Se mencionaba que el River Plate de Argentina sería uno de los rivales de los emplumados para la pretemporada, sin embargo, esa información resultó ser completamente falsa, sin saber si realmente la directiva americanista estaría tratando de cerrar algún compromiso más antes de dar el silbatazo inicial en el Apertura 2026.