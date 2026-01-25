Primer contacto entre el Liverpool y Xabi Alonso

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid fue todo un estruendo por varios motivos, y terminó desatando una inesperada ola de intereses por parte de importantes clubes europeos que buscarían contar con él para la próxima temporada.

Uno de los clubes con el que se vinculó a Xabi fue el Liverpool, algo lógico por la mala temporada que están teniendo y el vínculo entre el club y el ex volante por su paso como futbolista por el Merseyside.

Según informó el Diario AS, la directiva Red ya llamó al tolosarra para interiorizarse sobre su situación actual, y la respuesta del español fue positiva. En Anfield no están seguros de que Arne Slot sea la mejor opción para la campaña 2026/27 tras una temporada turbulenta en la actual, por lo que un cambio de entrenador no suena para nada descabellado.

FC Liverpool v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League | Jörg Schüler/GettyImages

Luego de su brillante carrera como futbolista, Xabi Alonso saltó a las primeras planas del mundo de la dirección técnica en el Bayer Leverkusen, donde logró destronar al Bayern Múnich y darle a su equipo el primer título de campeón alemán en su historia.

En total, en el banquillo del Bay-Arena, dirigió 140 partidos, donde ganó 89, empató 32 y perdió tan solo 19. Además de la Bundesliga, ganó la Copa de Alemania, la Supercopa del país teutón y fue subcampeón de la UEFA Europa League.

Bayer 04 Leverkusen v FC Augsburg - Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

En el Real Madrid su paso fue fugaz, con solamente seis meses al mando del primer equipo. Su debut fue en el 1-1 frente al Al-Hilal por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, y desde allí nunca terminó de afianzarse ni llegarle a la plantilla con su mensaje.

En total, dirigió 34 partidos, ganando 24, empatando cuatro y perdiendo seis. Su último encuentro como DT del Merengue fue la caída por 3-2 en Arabia Saudí frente al FC Barcelona por la final de la Supercopa de España.