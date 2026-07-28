Principio de acuerdo entre Barcola y el Liverpool

El Liverpool continúa con el armado de su modelo 2026/27, que tendrá a Andoni Iraola como su nuevo entrenador y varias figuras nuevas. Los Reds buscan con Bradley Barcola romper el mercado de fichajes sumando así una pieza fundamental del PSG bicampeón de Europa.

Según informa L'Equipe, el futbolista y el club del Merseyside ya llegaron a un acuerdo contractual, aunque la negociación entre instituciones continúan y no parecen estar cerca de un entendimiento en el corto plazo, aunque los parisinos no están negados a la idea de dejar ir al extremo francés. Según Transfermartk, su valor de mercado es de 90 millones de euros.

El Liverpool, de momento, cerró solamente la llegada de dos refuerzos: Jérémy Jacquet y Víctor Muñóz. El primero es un defensa central francés de 20 años procedente del Rennes que viene a tomar el lugar que dejó vacante Ibrahima Konaté, mientras que el español viene de ganar el Mundial 2026 sin sumar minutos y llega desde el Osasuna.

France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Bradley Barcola viene de jugar la Copa del Mundo con Francia, donde aportó tres tantos y un pase gol para el equipo que terminó cuarto en la clasificación final. Con el PSG jugó 49 partidos en la última temporada, con 13 goles y siete asistencias en su cuenta personal, logrando levantar su segunda UEFA Champions League consecutiva y la Ligue 1, como ya es costumbre.

El Liverpool jugará amistosos de pretemporada ante el Wrexham, Leeds, AS Mónaco y el Como 1907 como preparación para los dos grandes objetivos que tendrá en esta temporada: la UEFA Champions League y la Premier League. El debut por liga será el 23 de agosto frente al Newcastle en el St. James Park, mientras que el 27 de ese mismo mes se sorteará la etapa de liguilla del campeonato continental, conociendo así quien será su contrincante para el primer encuentro a disputarse la semana del 8 de septiembre.