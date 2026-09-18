Pronóstico América vs Chivas: probabilidades, estadísticas y predicción

América y Chivas se miden este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte Azteca para una nueva edición del Clásico Nacional. Las Águilas perdieron el invicto, pero se mantienen en el tercer peldaño de la clasificación con 16 puntos, mientras el Rebaño Sagrado es segundo con 17 puntos.

Estos son algunos datos históricos que debes de saber sobre #ElClásicoDeMéxico. ¡Ven al partido y forma parte de la historia! 😮‍💨👌



J9 ⚔️ América vs. Chivas

🎟️ Boletos: https://t.co/S3Cwy9PbA6

💳 AmePass: https://t.co/xsylooo9AC



Pintemos nuestra CAsa de amarillo. 🏟️💛 pic.twitter.com/UAIslqZajc — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2026

¿Cómo llegan América y Chivas? Estado de forma

América Chivas Cruz Azul 4-3 América 12/9/26 Chivas 3-0 Pumas 13/9/26 León 1-0 América 6/9/26 San Luis 0-3 Chivas 5/9/26 América 2-2 Rayados 2/9/26 Pachuca 1-1 Chivas 29/8/26 América 2-0 Puebla 29/8/26 Chivas 5-2 Xolos 22/8/26 América 2-0 Columbus Crew 26/8/26 Santos Laguna 0-1 Chivas 16/9/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre América y Chivas registró un xG de 1.67 para el Rebaño Sagrado y 1.47 para las Águilas, en un duelo que acabó a favor del Guadalajara por 1-0.

Bajas confirmadas del América vs Chivas

América

Dagoberto Espinoza | Manuel Velasquez/GettyImages

Dagoberto Espinoza: golpe en la rodilla izquierda durante el Clásico Joven. Entrenó por separado y posiblemente no sea arriesgado.



Alan Cervantes: posible desgarre sufrido en el Clásico Joven. Entrenó por separado del grupo.



Carlos Álvarez: llegó a México con una pubalgia y trabaja en su recuperación.



Raúl Zúñiga: en rehabilitación tras ser operado del cartílago de la rodilla.



Víctor Dávila: en recuperación tras su ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Chivas

Miguel Gómez | Jam Media/GettyImages

José Castillo: retornó a los entrenamientos tras una molestia muscular y podría reaparecer.



Miguel Tapias: sigue en recuperación por una lesión muscular.



Miguel Gómez: continúa recuperándose de una molestia muscular.

Historial de duelos directos entre América y Chivas (últimos 5 juegos)

América : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Chivas: 3

Chivas 1-0 América | Liga MX Clausura 2026

América 1-2 Chivas | Liga MX Apertura 2025

América 4-0 Chivas | Concachampions 2025, octavos de final vuelta

Chivas 0-0 América | Liga MX Clausura 2025

Chivas 1-0 América | Concachampions 2025, octavos de final ida

Último antecedente: 14/2/26 – Chivas 1-0 América

Probabilidades

Las casas de apuestas están a favor de un triunfo del América pese a la buena campaña hecha por el Guadalajara. Sin embargo, al tratarse de un Clásico, las estadísticas poco importan realmente.

América: la estimación de victoria azulcrema es del 47%.



Empate: hay un 27% de probabilidades de que dividan unidades.



Chivas: sorprendentemente, al cuadro rojiblanco solamente le dan un 26% de probabilidades de pegar en casa ajena.

Predicción de la IA para el América vs Chivas

Recomendación de Apuesta (IA): América es el ganador del partido (+150). Marcan Ambos, Sí (+250), No (-450). Se anotan más de 2.5 goles (-105). América es el primero en marcar (-106). Total de tiros de esquina (-141).



Google Gémini Pronóstico: América 1-1 Chivas

Pronóstico SI Fútbol

Los dos equipos llegan bastante parejos en sus estadísticas. Aun cuando el América perdió contra Cruz Azul, estuvo a nada de levantarse en los últimos minutos, además ahora contará con sus nuevos refuerzos. En el caso de Chivas, tiene cuatro victorias en sus últimos cinco cotejos, pero en el Clásico esas cosas poco importan y podrían encontrarse con un muro difícil de derribar. Lo más probable es que veamos como se dividen los puntos.



Pronóstico: América 2-2 Chivas