Pronóstico Elche vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
LaLiga vuelve a escena entresemana con el Elche recibiendo en el Martínez Valero al Real Madrid, que buscará aprovechar el envión anímico de la victoria frente al Inter de Milán para recuperar terreno en la clasificación, donde el FC Barcelona comanda con puntaje ideal.
Por su parte, los de Alicante están últimos con solamente un punto y necesitan ganar de manera urgente para salir del fondo de la tabla y no complicarse de arranque con la lucha por el descenso, que ya la sufrieron en la temporada pasada.
¿Cómo llegan Elche y Real Madrid? Estado de forma
Elche
Real Madrid
Athletic Club - Elche 12/09/26
Real Madrid - Rayo Vallecano 12/09/26
Elche 2-3 Real Sociedad 07/09/26
Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26
Racing de Santander 3-2 Elche 28/08/26
Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26
Elche 0-5 FC Barcelona 23/08/26
Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26
Deportivo La Coruña 1-1 Elche 17/08/26
Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26
Goles esperados
Según recolectó ChatGPT, para este duelo entre el conjunto de Alicante y el Merengue se espera un total de 0,7 xG para los dueños de casa y un xG de 2,4 en favor del equipo dirigido por José Mourinho.
Bajas confirmadas del Elche y Real Madrid
Elche
El equipo del argentino Martín Anselmi no tiene bajas por lesión de cara al partido frente al Real Madrid.
Real Madrid
El Merengue tiene, a priori, cuatro bajas: Éder Militão (Lesión muscular), Raúl Asencio (Lesión muscular), Rodrygo (Rotura del ligamento cruzado), Ferland Mendy (Rotura de tendón). En el último partido tuvieron que improvisar a Trent Alexander-Arnold como volante central, planteando una gran situación sobre el armado de la plantilla.
Historial de enfrentamientos directos entre el Elche y el Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)
- Elche: 0
- Empates: 2
- Real Madrid: 3
- Real Madrid 4-1 Elche | LaLiga 2025/26 - jornada 28
- Elche 2-2 Real Madrid | LaLiga 2025/26 - jornada 13
- Real Madrid 4-0 Elche | LaLiga 2022/23 - jornada 21
- Elche 0-3 Real Madrid | LaLiga 2025/26 - jornada 10
- Real Madrid 2-2 Elche | LaLiga 2021/22 - jornada 22
Último antecedente: 14/03/2026 | Real Madrid 4-1 Elche | LaLiga 2025/26 - jornada 28
Probabilidades
Los modelos van para el lado del Real Madrid, que se recuperó tras la caída con el Betis y acudirá a esta cita con furia para hacerse de tres puntos cruciales.
- Elche: la estimación ronda el 13% de probabilidades de victoria, con un rendimiento muy bajo en el inicio de la campaña. Sus grandes chances radican en la posibilidad de que Mou rote algunos titulares.
- Empate: aparece cerca del 21%, con un equipo de Anselmi presentando un bloque bajo y aferrándose a un punto que podría ayudarles más adelante.
- Real Madrid: el resultado más lógico se asoma con un 66% de posibilidades de darse gracias a la brillante plantilla que tienen los capitalinos.
Predicción de la IA para el Elche vs Real Madrid
Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es Madrid gana, y si hubiera que agregarle un condimento especial podría jugarse que no marcarán ambas escuadras.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
El Merengue se hará del partido sin grandes dificultades, aunque los dueños de casa no venderán para nada barata una derrota en su campo. Se trata de los dos extremos de LaLiga, con un candidato al título y un contendiente en la lucha por no perder la categoría.
Además, el Real Madrid buscará volver a ganar fuera de casa tras lo que fue la caída por 1-0 frente al Real Betis en la Cartuja.
Elche 0-2 Real Madrid
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo