Pronóstico Elche vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

LaLiga vuelve a escena entresemana con el Elche recibiendo en el Martínez Valero al Real Madrid, que buscará aprovechar el envión anímico de la victoria frente al Inter de Milán para recuperar terreno en la clasificación, donde el FC Barcelona comanda con puntaje ideal.

Por su parte, los de Alicante están últimos con solamente un punto y necesitan ganar de manera urgente para salir del fondo de la tabla y no complicarse de arranque con la lucha por el descenso, que ya la sufrieron en la temporada pasada.

¿Cómo llegan Elche y Real Madrid? Estado de forma

Elche Real Madrid Athletic Club - Elche 12/09/26 Real Madrid - Rayo Vallecano 12/09/26 Elche 2-3 Real Sociedad 07/09/26 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Racing de Santander 3-2 Elche 28/08/26 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Elche 0-5 FC Barcelona 23/08/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Deportivo La Coruña 1-1 Elche 17/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26

Goles esperados

Según recolectó ChatGPT, para este duelo entre el conjunto de Alicante y el Merengue se espera un total de 0,7 xG para los dueños de casa y un xG de 2,4 en favor del equipo dirigido por José Mourinho.

Bajas confirmadas del Elche y Real Madrid

Elche

Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El equipo del argentino Martín Anselmi no tiene bajas por lesión de cara al partido frente al Real Madrid.

Real Madrid

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El Merengue tiene, a priori, cuatro bajas: Éder Militão (Lesión muscular), Raúl Asencio (Lesión muscular), Rodrygo (Rotura del ligamento cruzado), Ferland Mendy (Rotura de tendón). En el último partido tuvieron que improvisar a Trent Alexander-Arnold como volante central, planteando una gran situación sobre el armado de la plantilla.

Historial de enfrentamientos directos entre el Elche y el Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)

Elche: 0

Empates : 2

: Real Madrid: 3

Real Madrid 4-1 Elche | LaLiga 2025/26 - jornada 28

Elche 2-2 Real Madrid | LaLiga 2025/26 - jornada 13

Real Madrid 4-0 Elche | LaLiga 2022/23 - jornada 21

Elche 0-3 Real Madrid | LaLiga 2025/26 - jornada 10

Real Madrid 2-2 Elche | LaLiga 2021/22 - jornada 22

Último antecedente: 14/03/2026 | Real Madrid 4-1 Elche | LaLiga 2025/26 - jornada 28

Probabilidades

Los modelos van para el lado del Real Madrid, que se recuperó tras la caída con el Betis y acudirá a esta cita con furia para hacerse de tres puntos cruciales.

Elche : la estimación ronda el 13% de probabilidades de victoria, con un rendimiento muy bajo en el inicio de la campaña. Sus grandes chances radican en la posibilidad de que Mou rote algunos titulares.

: la estimación ronda el 13% de probabilidades de victoria, con un rendimiento muy bajo en el inicio de la campaña. Sus grandes chances radican en la posibilidad de que Mou rote algunos titulares. Empate : aparece cerca del 21%, con un equipo de Anselmi presentando un bloque bajo y aferrándose a un punto que podría ayudarles más adelante.

: aparece cerca del 21%, con un equipo de Anselmi presentando un bloque bajo y aferrándose a un punto que podría ayudarles más adelante. Real Madrid: el resultado más lógico se asoma con un 66% de posibilidades de darse gracias a la brillante plantilla que tienen los capitalinos.

Predicción de la IA para el Elche vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es Madrid gana, y si hubiera que agregarle un condimento especial podría jugarse que no marcarán ambas escuadras.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Merengue se hará del partido sin grandes dificultades, aunque los dueños de casa no venderán para nada barata una derrota en su campo. Se trata de los dos extremos de LaLiga, con un candidato al título y un contendiente en la lucha por no perder la categoría.

Además, el Real Madrid buscará volver a ganar fuera de casa tras lo que fue la caída por 1-0 frente al Real Betis en la Cartuja.

Elche 0-2 Real Madrid

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