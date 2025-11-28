El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido América vs Monterrey

La tensión está al máximo para el cierre de la serie en la capital del país. Tras caer dolorosamente por 2-0 en el Estadio BBVA, el América recibe a Monterrey este sábado 29 de noviembre a las 5:00 p.m.

El duelo corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, un enfrentamiento donde la historia y la urgencia chocan de frente.

El partido de ida dejó heridas abiertas, no solo por el marcador, sino por la polémica arbitral tras la entrada sobre Álvaro Fidalgo. Ahora, el tiempo de lamentos terminó y los locales necesitan un partido perfecto para seguir con vida.

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo llega el América a la vuelta?

Los azulcremas llegan contra las cuerdas. A pesar de haber finalizado la fase regular en el cuarto lugar con 34 puntos, el equipo no tuvo pegada en la ida y pagó caros sus errores defensivos.

Para avanzar a las semifinales, la misión del América es ganar por dos goles o más. Debido a su mejor posición en la tabla, el empate en el marcador global le da el pase. Un triunfo por 2-0, 3-1 o superior les sirve.

¿Cómo llega Monterrey a la vuelta?

Por su parte, los Rayados aterrizan en la Ciudad de México con la confianza a tope tras el 2-0 conseguido en casa gracias a los goles de Sergio Canales y Fidel Ambríz. El equipo terminó quinto en la general con 31 unidades y demostró que sabe golpear en los momentos justos.

La Pandilla tiene el control del reloj y del reglamento. Para clasificar, les basta con ganar, empatar e incluso pueden darse el lujo de perder por un gol de diferencia. Su objetivo será administrar la ventaja y aprovechar los espacios que forzosamente dejará el rival en su afán de atacar.

FBL-MEX-MONTERREY-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial para el América vs Monterrey?

Al consultar a la Inteligencia Artificial sobre el desenlace de este vibrante partido de vuelta, el pronóstico anticipa una reacción bravía del local, pero insuficiente para la remontada total. La predicción arroja una victoria para el América con un marcador de 2-1.

El algoritmo basa su cálculo en el poderío ofensivo de las Águilas en casa, obligadas a volcarse al frente desde el silbatazo inicial. Se espera que la ofensiva azulcrema, que marcó 33 goles en el torneo, logre perforar la meta regia en dos ocasiones.

Sin embargo, la fragilidad defensiva mostrada en la ida y la calidad individual de Monterrey en el contragolpe permitirían a los visitantes anotar ese gol de visitante que, aunque pierdan el partido, les daría el pase a semifinales por marcador global.

