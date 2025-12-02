El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Athletic Club vs Real Madrid

El Real Madrid jugará su partido de la jornada 19 de LaLiga este miércoles 3 de diciembre frente al Athletic Club, en un encuentro adelantado en el calendario regular. Todo esto después de que ambos equipos jugaran sus respectivos duelos frente al Levante y al Girona en la pasada fecha del máximo circuito del futbol español.

Estas escuadras juegan esta fecha doble con la finalidad de igualar el calendario. Y es que estos dos clubes, sumados al FC Barcelona y Atlético de Madrid, disputarán las semifinales de la Supercopa de España el 7 y 8 de enero, así que la décimo novena fecha tenga que ser adelantada.

Los duelos entre merengues y bilbaínos suelen ser por demás apretados y dan mucho espectáculo.

Girona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid tiene serias posibilidades de triunfo

Según la información recopilada por la Inteligencia Artificial de Opta existe un 51.6% de posibilidades de que el Real Madrid se lleve los tres puntos en este duelo, mientras que un 25% es para el Athletic Club y también existe otro 23.5% de probabilidades de que esto termine empatado.

Esto contemplando sus últimos enfrentamientos y su posición actual en la clasificación general, donde los azugranas son líderes, pero el equipo de Xabi Alonso quiere desbancar rápidamente, tras haber perdido ese lugar luego del tercer empate consecutivo el último fin de semana ante el Girona y los dirigidos por Ernesto Valverde están en el octavo lugar y de los últimos 10 partidos, ganó 4 por toda competencia, empató 2 y perdió 4, lo que lleva a tener una temporada irregular y se le vienen todos partidos complejos: la Casablanca, el Atlético del Cholo Simeone y el PSG por Champions League.

La útima ocasión en que estos equipos se vieron las caras en LaLiga, los colchoneros se llevaron los tres puntos en el Estadi Olimpic Lluis Companys, esto gracia a dos goles de Alexander Sorloth y José María Giménez en el tiempo agregado.

